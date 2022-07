Johnny Depp, Kate Moss ha scelto di testimoniare nel caso contro Amber Heard perché sa cos’è successo davvero

Kate Moss ha ribadito di aver scelto personalmente di testimoniare a favore di Johnny Depp nel processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, per ribadire la sua verità sull’attore ed ex fidanzato.

Heard si era dichiarata “figura pubblica vittima di abuso domestico” da parte dell’allora marito Depp, e aveva menzionato proprio la modella inglese come precedente oggetto delle angherie di Johnny, il quale l’avrebbe spinta giù dalle scale quando i due si frequentavano, tra il 1994 e il 1998.

In una recente intervista per il programma radiofonico Desert Island Discs, di BBC Radio 4, Moss ha parlato del suo coinvolgimento nel processo, ribadendo di aver fortemente voluto dire la sua per affermare la sua verità. “So la verità su Johnny. So che non mi ha mai preso a calci o spinta giù per le scale. Ho dovuto dire questa verità”, le sue parole alla radio.

Durante la sua deposizione, Moss era entrata ancor più nel dettaglio di quello che successe in quell’occasione, durante un viaggio della coppia in Jamaica: “Stavamo uscendo dalla stanza, Johnny se n'è andato prima di me e c'era stato un temporale. Quando ho lasciato la stanza, sono scivolata giù per le scale e mi sono fatta male alla schiena. Ho urlato, perché non sapevo cosa mi fosse successo e sentivo dolore. [Lui] è tornato di corsa per aiutarmi, mi ha riportato nella mia stanza e mi ha dato le prime cure. [Depp] non mi ha mai spinto, preso a calci o gettato giù per le scale”.

Il processo Depp contro Heard si è poi concluso a favore del primo, con la seconda che ha portato a casa “solo” due milioni di dollari, dopo che la giuria ha scoperto che Depp l'aveva diffamata tramite il suo avvocato.