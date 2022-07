Joey Jordison, la famiglia pubblica un video in suo ricordo a un anno dalla scomparsa

A un anno dalla scomparsa del batterista degli Slipknot, avvenuta il 26 luglio 2021, la famiglia di Joey Jordison ha voluto ricordarlo con un video contenente le immagini più belle della sua vita.

Il video, della durata di 15 minuti, è stato pubblicato sul sito ufficiale in memoria del rocker. "Le canzoni che accompagnano le foto in questo video includono alcune delle preferite di Joey", ha riferito la famiglia nella descrizione del video, "Joey ha fatto riferimento a queste canzoni in molte delle interviste che ha rilasciato nel corso della sua carriera quando gli è stato chiesto quali brani e artisti hanno avuto un ruolo nel formarlo come musicista. Quella che colpisce di più è "In My Time of Dying" dei LED ZEPPELIN ', indicata da Joey come la canzone che voleva fosse suonata al suo funerale".

Guarda il video: