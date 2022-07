Dave Grohl: "Non è compito mio fare una nuova rivoluzione rock. Sarà la generazione di mia figlia a lasciare il segno"

C’è una nuova generazione di rockstar che può cambiare il mondo e lasciare il segno nella storia del rock. Dave Grohl, che ha contribuito a creare la rivoluzione dei Nirvana prima e poi con il successo mondiale dei Foo Fighters, ha nominato sua figlia Violet, nata nel 2006 tra i figli d’arte che faranno qualcosa che lui non può fare più.

“Non spetta a me fare una rivoluzione musicale” ha detto Dave Grohl in una intervista, “Il mio compito con i Foo Fighters è unire le persone di ogni genere, razza e religione, tenerle insieme a cantare e creare quell’energia che si crea solo durante un grande concerto rock dal vivo. Non devo fare nessuna rivoluzione: quello è il compito di mia figlia e credo che lo farà.” Violet Grohl ha già cantato con suo padre, salendo sul palco con lui per fare una cover di Nausea degli X: “E’ la musicista di maggior talento che la mia famiglia abbia mai avuto” ha detto Dave Grohl, “E’ una punk che ascolta Joni Mitchell. Ho visto il suo cambiamento, la sua crescita, e il modo in cui la sua generazione ha progredito. Sono delle rockstar adesso. Questo è il momento della loro generazione, non della mia. Dategli 10 anni e vedrete i risultati di questo cambiamento.”

Nel mondo del rock ci sono in effetti diversi figli d’arte che stanno guidando una nuova generazione di band al successo. Molti sono batteristi: negli Slipknot alla batteria c’è Jay Weinberg, figlio di Max Weinberg della E Street Band di Bruce Springsteen, il figlio di Slash, London Hudson è il batterista della band di Los Angeles Classless Act e quello di Billie Joe Armstrong dei Green Day, Joey, è seduto dietro alla batteria della band SWMRS mentre Castor Hetfield (figlio di James Hetfield dei Metallica) è il batterista dei Bastardane. I figli di due Iron Maiden, Austin Dickinson (figlio di Bruce Dickinson) e George Harris (figlio di Steve Harris) sono rispettivamente i cantanti degli As Lions e dei The Raven Age. Anche il secondo figlio di Bruce Dickinson, Griffin Dickinson è in una band, gli Shvpes, mentre Jakob Armstrong, secondo figlio del leader dei Green Day è il cantante degli Ultra Q. I due figli di Lars Ulrich, Myles e Layne sono batterista e bassista dei Taipei Houston e quello di Tommy Lee dei Motley Crue, Dylan Jagger Lee suona nei Motel 7. E poi ci sono le star: Elijah Hewson, figlio di Bono Vox degli U2 che sta avendo grande successo in Inghilterra con gli Inhaler e Wolfgang Van Halen figlio di Edward Van Halen che suona tutti gli strumenti nella hard rock band americana Mammoth WVH.