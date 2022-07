Jason Momoa coinvolto in un incidente stradale (senza conseguenze) con un motociclista. Guarda il video

Secondo quanto riportato da diverse testate americane, l'attore e rocker Jason Momoa ha avuto un incidente stradale durante il fine settimana. Come scritto dal magazine TMZ, Momoa stava guidando la sua Oldsmobile lungo una strada piena di curve vicino a Calabasas, Los Angeles quando un motociclista ha invaso improvvisamente la sua corsia, colpendo il lato anteriore sinistro della vettura.

Il motociclista è stato portato in ospedale e curato per alcune contusioni alle gambe e per una ferita al pollice, ma per fortuna è riuscito ad evitare conseguenze peggiori. Jason Momoa invece è rimasto illeso. Sempre TMZ, le autorità sono arrivate in breve tempo sul luogo dell'incidente constatando le dinamiche.

La polizia ha anche pubblicato il video ripreso pochi attimi dopo l'incidente. Guardalo qui: