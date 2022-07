Metallica, in arrivo la birra (a scopo benefico) dedicata a Cliff Burton: "Cliff 'Em All!". Tutti i dettagli

Il grande Cliff Burton, il compianto bassista dei Metallica, sarà onorato con una nuova linea di birre in edizione limitata.

Soprannominata "Cliff 'Em All", la birra è una IPA ed è stata concepita grazie ad una partnership tra la Knucklebonz, Calicraft Brewing Co. e il rivenditore online CraftShack.

"Cliff 'Em All" è una IPA da 6,4 gradi e, come descritto dal produttore, vuole "celebrare la musica, la vita e l'eredità del maestro Cliff Burton".

Parte dei proventi derivati dalla vendita delle birre andrà in beneficenza e destinato alla Cliff Burton Music Scholarship Foundation for Rising Youth Musicians. La famiglia Burton ha dichiarato: "Continuando la missione del padre di Cliff, il compianto Ray Burton, la Cliff Burton Foundation è incentrata a supporto della nuova generazione di talenti musicali. Selezioniamo personalmente giovani da tutto il mondo con lo stesso entusiasmo per la musica e la dedizione al loro mestiere del compianto bassista Cliff Burton. Salute a Cliff e Ray Burton che adoravano una buona birra!”