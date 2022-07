I Pearl Jam hanno annullato il concerto a Vienna: problemi di voce per Eddie Vedder

I Pearl Jam sono stati costretti a cancellare il concerto previsto per ieri sera a Vienna a causa di alcuni problemi alle corde vocali di Eddie Vedder.

La band di Seattle ha comunicato l'annullamento della data attraverso un post pubblicato sui principali canali social della band:

"Tra tutti coloro che si aspettavano un grande spettacolo dei Pearl Jam questa sera a Vienna, c'eravamo anche noi. Tuttavia, a causa delle circostanze estreme nell'ultimo concerto fuori Parigi (caldo, polvere e fumo dagli incendi) il nostro cantante Eddie Vedder ha subito danni alle corde vocali. Ha consultati dei medici ed è stato curato, ma le sue corde vocali non si sono ancora riprese. Questa è una notizia triste data con un tempismo orribile... per tutte le persone coinvolte. Per coloro che lavorano così duramente per mettere in scena gli show e così come tutti coloro che mettono a disposizione il loro tempo prezioso e le loro energie per partecipare... Come band siamo profondamente dispiaciuti e abbiamo cercato di trovare opzioni per suonare ancora. Ed Eddi vuole suonare. Ma non abbiamo trovato alcuna voce di riserva in questo momento... Quindi siamo molto e profondamente dispiaciuti. I biglietti saranno rimborsati presso le rivendite. Grazie per la comprensione"