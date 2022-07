Sylvester Stallone chiede al produttore Irwin Winkler i diritti di Rocky dopo 46 anni: "vorrei lasciare qualcosa ai miei figli"

Sembra incredibile ma Sylvester Stallone non possiede alcun diritto sul nome di uno dei suoi personaggi più celebri interpretati (e sceneggiati) durante la sua incredibile carriera: Rocky.

Il grande attore americano, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e poi rimosso, ha voluto sottolineare la questione ai suoi milioni di follower rivolgendosi direttamente a Irwin Winkler, lo storico produttore di 93 anni che possiede attualmente tutti i diritti legati ai personaggi del franchise che comprende i film della saga di Rocky e quelli di Creed.

Il grande Sly nel corso degli anni ha diretto la maggior parte dei film, ha ricoperto il ruolo di sceneggiatore e di interprete nell'universo di Rocky Balboa ma, nonostante questo, grazie ad un accordo preso all'epoca e definito dall'attore come "una sorta di codice di condotta" non si è mai fatto avanti per ottenere qualcosa in più. Ora Stallone vorrebbe ottenere una parte dei diritti sul nome del suo personaggio simbolo, almeno da poter lasciare qualcosa ai suoi figli.

Ecco le parole utilizzate dall'attore per convincere il produttore:

"Un molto lunsingante ritratto del grande produttore di Rocky/Credd, Irwin Winkler, da uno uno dei più grandi artisti del Paese... Poi, dopo aver controllato Rocky per più di 47 anni, e ora Creed, mi piacerebbe davvero ricevere almeno "quel che è rimasto dei miei diritti", prima che vengano passati soltanto ai tuoi figli. Credo che sarebbe un leale gesto da questo 93enne gentiluomo, giusto? È una questione dolorosa che mi divora l'anima, perché vorrei lasciare qualcosa di Rocky ai miei figli, anche se è sempre bello sentire parole dai lealissimi fan."