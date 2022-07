Kasabian, posticipata di una settimana l'uscita dell'album "The Alchemist’s Euphoria": problemi nella produzione del vinile

I Kasabian, attraverso il loro profilo Twitter, hanno annunciato che il nuovo attesissimo album The Alchemist’s Euphoria subirà un piccolo ritardo nella pubblicazione.

Il nuovo disco della formazione di Leicester, il primo con alla voce Sergio Pizzorno dopo l'allontanamento di Tom Meighan dal gruppo, sarà pubblicato il 12 agosto invece che il 5.

La causa del ritardo sarebbe da imputare alla produzione dei vinili che avrebbe subito un rallentamento nell'ultimo periodo.

Due to production issues at our vinyl plant, we’ve had to push the release date of ‘The Alchemist’s Euphoria’ back by a week. We can’t wait for you to hear it on 12th August.