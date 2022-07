Roger Waters: "Io sono molto più importante di Drake e The Weeknd. I miei temi sono importanti per la vita di tutti noi"

Roger Waters non ha mai avuto un buon rapporto con la stampa, fin dai tempi dei Pink Floyd. Animato da una visione della musica come forma di cultura, critica sociale ed espressione intellettuale, non ha mai amato parlare delle canzoni come intrattenimento, si è sentito spesso schiacciato dai meccanismi dello show business ed è stato insofferente bei confronti della promozione musicale. È il pensiero che ha scatenato la crisi esistenziale da cui è nato il capolavoro di introspezione di Roger Waters, The Wall del 1979, l’album del Muro, il simbolo del disagio nei confronti del pubblico, dell’isolamento e dell’alienazione. Un tema che Waters ha affrontato in una recente intervista durante il suo nuovo tour in America e Canada. Parlando con il quotidiano The Globe di Toronto, Roger Waters ha ricordato il momento scatenante della sua crisi (e uno dei momenti più strani nella storia del rock), quando durante un concerto a Toronto nel tour del 1976 ha sputato addosso ad uno spettatore nelle prime file.

“Ero ossessionato da come il governo e le classi sociali al potere ci tenessero prigionieri e ci facessero credere. Per questo me la sono presa con quel povero ragazzo. In ogni caso oggi il pubblico è molto più informato è attento di allora.” Roger Waters ha anche parlato dell’esperienza di far parte di una band gigantesca come i Pink Floyd e non ha resistito ad una nota polemica: “Oggi mi posso esprimere in modo più coerente e chiaro perché non sono limitato dalla band in cui suonavo e che cercava sempre di allontanarmi dal mio istinto naturale, quello di dire la verità.” Chiusa la polemica con i Pink Floyd, Roger Waters ha riaperto quella con la stampa: “Ho fatto due concerti a Toronto, perché nessun giornale canadese è venuto a fare una recensione?” La risposta sincera del giornalista è stata probabilmente un duro colpo per Waters: “Personalmente mi è stato assegnato il concerto di The Weeknd al Rogers Centre.”

“Non ho idea di chi sia perché non ascolto musica nuova ma mi hanno detto che è un artista importante. Gli auguro buona fortuna, non ho niente contro di lui. Comunque ho fatto due concerti, almeno uno potevate recensirlo” ha risposto Waters. Il giornalista ha provato a difendersi: “Il Globe non fa molte recensioni di concerti, però io ho chiesto questa intervista e sono qui adesso.” Roger Waters ha ringraziato e ha detto che la sua era solo curiosità e non un attacco personale, ma poi non si è smentito e ha voluto avere l’ultima parola: “Comunque con tutto il rispetto per The Weeknd e Drake, io sono molto più importante di quanto loro potranno mai essere. Io mi occupo di temi che sono di fondamentale importanza per la vita di tutti noi”.