David Bowie: all'asta la foto del suo arresto a Rochester nel 1976. Guarda l'immagine

Il 25 marzo 1976 David Bowie è a Rochester nello stato di New York, per un concerto del tour Isolar con cui lancia in America l’album Station to Station e porta sul palco il suo personaggio iconico del Thin White Duke. Quaranta date da Vancouver a New York (con uno storico concerto al Madison Square Garden) in cui Bowie accompagnato dalla sua band guidata dal chitarrista Carlos Alomar porta con sé anche il suo amico Iggy Pop, con cui si trasferirà a Berlino poco dopo.

Iggy è appena uscito dall’ospedale psichiatrico in cui si è fatto ricoverare dopo lo scioglimento degli Stooges e la caduta nelle dipendenze e Bowie vuole ravvicinarlo al mondo della musica mostrandogli come funziona un tour di grandi dimensioni.

“Sono rimasto impressionato dall’impegno e dall’etica di lavoro di David” dichiarò Iggy di quell’esperienza. Dopo il concerto a Rochester al Community War Memorial davanti a ottomila persone, David Bowie e Iggy Pop vengono fermati dalla polizia e trovati in possesso di marijuana. Bowie viene portato alla centrale di polizia, fotografato e schedato e trattenuto per tre ore. All’alba paga una cauzione di duemila dollari e viene rilasciato, e il giudice lascia cadere l’accusa. La foto segnaletica di David Bowie, con lo sguardo magnetico e vestito con l’abito del Duca Bianco che aveva sul palco, è stata conservata dal poliziotto che ha fermato Bowie, lo ha fotografato e gli ha preso le impronte (di cui si conosce solo il nome, Scott) che l’ha donata come regalo di matrimonio ad un parente, che l’ha custodita per 46 anni in perfette condizioni. Adesso è stata messa all’asta dalla casa d’aste inglese Ewbank’s con una quotazione di partenza di 1000 sterline. Un’immagine iconica e un memorabilia che racconta un momento unico nella carriera di una delle rockstar più affascinanti di sempre.