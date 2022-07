Tool, un informatico si presenta al colloquio di lavoro con la maglietta della band e viene assunto. Leggi il racconto

Scegliere l’abbigliamento giusto fa parte delle regole da seguire durante un colloquio di lavoro. Secondo un sondaggio della National Association of Colleges and Employees, la scelta di vestiti informali, o di un particolare capo di abbigliamento, ha un effetto sulle decisioni finali di una percentuale pari all’87 per cento dei datori di lavoro. Nessuno poteva aspettarsi però un esito come quello raccontato da un programmatore informatico su un forum di Reddit. Durante un colloquio, il candidato indossava una maglietta dei Tool, la monumentale band progressive-metal di Maynard James Keenan.

«Dopo un’ora di domande, l’intervistatore mi ha chiesto: qual è la tua canzone preferita dei Tool? Anche io sono un grande fan» ha scritto il candidato, «Quando me l’ha chiesto ho pensato: voglio questo lavoro».

In un post successivo ha aggiunto: «Vi ho raccontato del colloquio in cui indossavo una maglietta dei Tool. Sapete cosa è successo? Ho avuto il lavoro come speravo!». Gli altri utenti del forum si sono scatenati con le domande: «Ma quale datore lavoro accetta un candidato che si presenta con la maglietta dei Tool? È incredibile» ha scritto uno. «Vogliamo sapere al risposta» ha scritto un altro, «Quale canzone hai detto?». Il misterioso programmatore appassionato di rock ha risposto: «Ho detto che è difficile scegliere, ma dopo aver visto i Tool dal vivo il mese scorso ho detto che ascolto “7empest” ogni giorno!». 7empest è una suite musicale in più parti lunga oltre quindici minuti piena di assoli e cambi di tempo (anche se Maynard James Keenan non ha mai svelato il significato dei suoi testi si dice sia ispirata a La Tempesta, ultima opera teatrale di William Shakespeare) che chiude il quinto album dei Tool Fear Inoculum pubblicato dalla band il 30 agosto 2019 dopo tredici anni di silenzio.

E’ arrivato fino al al numero sei della classifica Hot Rock Songs di Billboard e ha vinto un Grammy Award come Best Metal Performance e secondo molti è uno dei brani più potenti e definitivi dei Tool.

Sicuramente ha portato fortuna al programmatore informatico che cercava lavoro. In un altro post su Reddit, ha spiegato che la sua scelta di indossare la maglietta dei Tool al colloquio ha intercettato la passione per il metal del suo datore di lavoro: «Vi devo svelare un ultimo dettaglio» ha scritto in un post, «L’intervistatore aveva una maglietta di una band doom metal giapponese, i Church of Misery!».