I Killers pubblicheranno un nuovo album all'inizio del 2023. Tutti i dettagli

I Killers stanno tornando in studio. Secondo quando dichiarato dallo stesso frontman Brandon Flowers a NME, in occasione della data della band al Mad Cool Festival di Madrid, all’inizio del 2023 dovrebbe uscire il nuovo album del gruppo di Las Vegas. Inoltre, qualche anticipazione potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.

“Avevamo solo pochi giorni liberi – le parole di Flowers – e Stuart [Price, produttore ndr] è venuto a trovarci in viaggio. Ci stiamo inviando avanti e indietro varie cose e varie idee. Sto parlando anche con Shawn Everett [produttore ndr], ed è bello avere quella combinazione […] un disco completo arriverà probabilmente all'inizio del prossimo anno”. Per poi aggiungere che ci saranno sicuramente alcuni singoli, pubblicati quest'anno.

L’ultimo album dei Killers è Pressure Machine, uscito nell’agosto 2021. Nel frattempo, la band è stata in tour, passando anche dal nostro Paese per la data milanese del 21 giugno scorso. Nello stesso tempo, i ragazzi hanno creato nuova musica, di cui presto potremo godere.

Una delle nuove canzoni inserita nel prossimo disco potrebbe essere Boy, che ha debuttato live lo scorso 7 luglio, proprio sul palco di Madrid. Secondo quanto detto da Flowers, Boy sarebbe dovuta essere all’interno di Pressure Machine, ed il fatto che non ce l’abbia fatta non toglie nulla alla qualità del pezzo: “È stata la canzone che mi ha riportato simbolicamente a casa ed è stata una sorta di impulso a scrivere Pressure Machine. La cosa interessante è che semplicemente non è entrata nel disco, ma la sua assenza non va a compromettere la qualità della canzone”.