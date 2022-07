Il figlio di Taylor Hawkins ha ricordato il padre suonando My Hero ad una festa di quartiere a Laguna Beach. Guarda il video

Questa è forse una delle storie più belle che potessimo raccontarvi oggi. Durante i festeggiamenti dello scorso 4 luglio a Laguna Beach, in California, è andato in scena un concerto davvero speciale le cui immagini hanno fatto in poche ore il giro del mondo. Durante una semplice festa di quartiere una band chiamata The Alive si è esibita sul tetto di un garage davanti ai ragazzi residenti nella zona. Fin qui sembra tutto normale fino a quando alla batteria non si è seduto Shane Hawkins, il figlio di 16 anni di Taylor Hawkins, il leggendario batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo.

Il giovane ha eseguito una potente cover di My Hero della band di Dave Grohl dedicandola a suo padre. Il figlio del batterista si era già esibito dietro le pelli nel 2018 raggiungendo sul palco i Chevy Metal.

I video dell'esibizionbe sono stati pubblicati su Tik Tok e in poche ore hanno fatto il giro del web.

Guardali qui: