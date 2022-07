I Metallica protagonisti nel finale di stagione di Stranger Things! Guarda il video [SPOILER ALERT]

La quarta stagione della celebre serie Stranger Things è ora disponibile integralmente sulla piattaforma Netflix, e nel finale erano presenti anche i Metallica. Non in carne ed ossa, ma grazie alla loro musica: uno dei protagonisti, Eddie Munson, suona infatti un brano della band di James Hetfield e Lars Ulrich in una delle scene cruciali dell’episodio, con una bellissima chitarra Warlock, per quello che viene da lui stesso definito “Il concerto più metal di sempre”.

Ma il legame tra la band e il capitolo conclusivo della serie è ancora più forte. Nei credits finali, infatti, in molti hanno notato la menzione di Tye Trujillo, accanto alla dicitura ‘Additional guitar tracks’. Tye è il figlio di Robert, bassista dei Metallica, che su Instagram ha pubblicato una slide show con alcune foto di scena dell’episodio in questione, più un video dei titoli di coda dove compare il nome del figlio.

**Spoiler Alert**

Ecco la didascalia: “Questo è il mio ragazzo! Orgoglioso di te, Tye! Nel finale di Stranger Things ha spaccato con 'Master of Puppets', un grande ringraziamento a Kirk Hammett per aver aiutato!”. Il bassista ha poi taggato Tye, i Metallica, la serie e ha aggiunto alcuni hashtag.

In tanti hanno commentato il post di Trujillo Senior, complimentandosi con il giovane Tye, tra questi Jason Momoa, Doc Coyle dei Bad Wolves, Robb Flynn dei Machine Head, Derrick Green dei Sepultura, così come Ray Luzier e Munky dei Korn e Ra Diaz dei Suicidal Tendencies. Ed è proprio con questi ultimi due gruppi che Tye, oggi diciassettenne, ha già mostrato la sua bravura come musicista.

Abile nel basso e nella chitarra, Trujillo junior si fece notare quando aveva 12 anni e sostituì il bassista dei Korn, Reginald "Fieldy" Arvizu, per una data in Sud America. Ad oggi suona spesso con i Suicidal Tendencies e potrebbe diventare membro definitivo della band.

Inoltre, il ragazzo ha anche una sua band, gli Ottto, che da poco ha terminato un tour negli Stati Uniti.

È proprio il caso dire: buon sangue non mente!

Guarda la scena della serie: