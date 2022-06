Pink Floyd, la storia del supereroe Marvel nascosto sulla copertina di un album

Nel 1967, quando l'acid-rock iniziò ad invadere le strade di Londra, c'era una band rappresentava la vera e propria colonna sonora di quella rivoluzione culturale e musicale. Ma non si trattava più dei Beatles o dei Rolling Stones, erano i giovani Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Richard Wright, e insieme si facevano chiamare Pink Floyd.

La band divenne rapidamente il suono di un nuovo movimento e pose le fondamenta del prog-rock psichedelico con il primo album The Pipers At The Gates Of Dawn per poi affermarsi con il disco seguente A Saucerful of Secrets grazie anche all'ingresso in formazione di David Gilmour che aiutò il gruppo e Syd Barrett a completare i brani.

A Saucerful of Secrets è un disco fondamentale per la leggendaria band inglese, ricco di elementi mistici, psichedelici e immaginifici non solo nel sound ma anche nell'incredibile copertina, la prima realizzata per la band da Hipgnosis, lo studio dell'indimenticato Storm Thorgerson.

Anche se non è certamente ricordata tra le cover più simboliche della band, è una delle rappresentazioni visive più accurate dei primi Pink Floyd con il contrasto tra oscurità e misticismo ultraterreno.

I Pink Floyd commissionarono la realizzazione della copertina direttamente a Thorgerson e Powell nel 1968. Per creare l'immagine, così pregna di psichedelia, Thorgerson decise di stratificare i vari simboli legati ai temi trattati dalla band in un collage che tentava di rappresentare le visioni oniriche di tre "stati alterati di coscienza": religione, droghe psichedeliche e la musica dei Pink Floyd.

La copertina diversi tipi di immagini, alcune disegnate appositamente e altre ispirate da disegni già esistenti. Nel piccolo cerchio vicino al centro, le sagome dei membri della band sono rappresentate in una piccola fotografia. Il diagramma circostante raffigura le varie fasi planetarie e a sinistra è presente un'immagine di Doctor Strange, l'eroe Marvel tratto direttamente dal numero 158 del fumetto Marvel Strange Tales. La sagoma del dottor Strange può essere individuata sulla destra della copertina.

Da lontano la copertina dell'album A Saucerful of Secrets può sembrare un miraggio verde scuro, ma da vicino, il design psichedelico e ricco di dettagli può tenere gli occhi occupati per ore. Completo di immagini cosmiche e supereroi Marvel, questa è una delle copertine più complicate, accurate e rappresentative dell'intera carriera dei Pink Floyd.