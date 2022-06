The Killers, un pensionato fa crowd surfing durante il live a Manchester per incontrare Brandon Flowers. Guarda i video e le foto

"Non esiste età per fare il rock and roll". È quanto dichiarato dai Killers dopo il concerto all'Old Trafford di Manchester durante il quale il protagonista assoluto dello show si è rivelato essere un pensionato di 67 anni.

Si chiama Doug James, viene da Sale e durante il live della band di Brandon Flowers è stato protagonista di uno dei crowd surfing più memorabili degli ultimi anni. L'uomo, soprannominato dal frontman della band di Las Vegas come Billy e dal pubblico di Manchester come The Man, non appena la band ha intonato i primi accordi della cover di Shadowplay dei Joy Division si è fatto trasportare dalla folla direttamente sotto il palco per poter incontrare la voce dei Killers. Subito dopo aver visto quanto stava accadendo Brandon Flowers ha interrotto per alcuni minuti lo show, scendendo dal palco per incontrare l'uomo e assicurarsi che stesse bene: "Chi ha lasciato cadere quell'uomo, chi lo ha lasciato? Sta bene? Prendiamoci cura di lui, la sua testa sta sanguinando". Doug ha così risposto "Mi stavo divertendo".

Guarda i video e le foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brandon Flowers fan page (@lordbrandonflowers)

Dai video e dalle foto è possibile vedere un taglio sulla testa di Doug, o meglio "Billy", ma il figlio Barry ha assicurato che l'uomo sta bene. Gli stessi Killers, attraverso il loro profilo su Twitter, hanno reso omaggio al gesto dell'uomo pubblicando la foto dell'incontro con questa frase: "Non c'è età per fare il rock and roll!"