FIRENZE ROCKS 2022: Tutte le info utili per il festival (location, parcheggi, ingressi, mappe, orari)

Firenze Rocks è il più grande festival musicale in Italia, che alla sua terza edizione conta già oltre 500.000 presenze.

L'edizione 2022 del festival si è terrà dal 16 al 19 giugno, sempre presso la Visarno Arena di Firenze.

TUTTE LE INFO UTILI

ORARI

Giovedì 16 giugno

GREEN DAY - 21:50

WEEZER - 20:00

VIRGIN RADIO DJ SET

MATTEO CREA - 18:50

RADIO DAYS - 17:50

APERTURA PORTE - 12:00

Venerdì 17 giugno

MUSE - 21:30

PLACEBO - 19:30

VIRGIN RADIO DJ SET

THE MYSTERINES - 18:00

RAMONA FLOWERS - 16:45

APERTURA PORTE - 12:00

Sabato 18 giugno

RED HOT CHILI PEPPERS - 21:30

NAS - 20:00

VIRGIN RADIO DJ SET

TEDUA - 18:45

REMI WOLF - 17:45

SAVANA FUNK - 16:45

APERTURA PORTE - 12:00

Domenica 19 giugno

METALLICA - 21:30

GRETA VAN FLEET - 19:30

VIRGIN RADIO DJ SET

JERRY CANTRELL - 18:00

THE BLIND MONKEYS - 17:00

Come Arrivare

La mappa dell'area esterna per Firenze Rocks 2022:

Clicca qui per ingrandirla.

Per entrare alla Visarno Arena sono previsti sei diversi accessi, sul biglietto è riportato l’ingresso dedicato:

Viale degli Olmi: ingresso Rosso, ingresso Giallo, ingresso Argento

Piazza Puccini: ingresso Arancio

Piazzale delle Cascine: ingresso Blu, ingresso Verde

Chiusura al traffico

Durante le giornate del festival, l'area delle Cascine sarà interdetta al traffico. Controlla questa sezione nelle settimane precedenti al festival per il dettaglio delle zone.

Bici

Il percorso in bicicletta consigliato per raggiungere la Visarno Arena dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella è piazza Santa Maria Novella – Piazza Goldoni – Lungarno Vespucci (pista ciclabile).

Tempo di percorrenza: 15 minuti circa.



Grazie alla partnership tra Firenze Rocks e RideMovi, società leader nella mobilità sostenibile, sarà possibile raggiungere la Visarno Arena anche attraverso il loro servizio di Bike Sharing.

RideMovi è il servizio leader di bike sharing che ha rivoluzionato la mobilità sostenibile. Il loro obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale contribuendo a far diventare le città più vivibili e salutari.



Utilizza il codice e ricevi la tua corsa gratuita da 15 min con la Ridemovi eBike:

Scarica l'App ufficiale di RideMovi, vai alla pagina Codice Promozione ed inserisci il codice coupon per ricevere la tua corsa gratuita.

CODICE: FIROCKS22

Treno

La Visarno Arerna dista poco più di due chilometri dalla stazione centrale di Santa Maria Novella, da cui è possibile prendere la tramvia per raggiungere il festival.



Tramvia

Se avrai il biglietto con l’ingresso Rosso, Blu, Arancio o la necessità di recarti al Box Office, ti consigliamo di prendere la Linea 2 della tramvia, scendere alla fermata SAN DONATO (UNIVERSITÀ) e da qui, in pochi minuti a piedi, raggiungere la Visarno Arena seguendo il percorso segnalato sul posto: Via di Novoli, Via Paganini, Via Baracca, Via Leoncavallo, passerella pedonale, Via Tartini, Via delle Cascine.

Se invece avrai il biglietto con l’ingresso Giallo, Verde e Argento, ti consigliamo di prendere la Linea 1 della tramvia e scendere alla fermata CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena.

Costo del biglietto tram: 1,50€

Bus

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea Ataf 17c in direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza 15 minuti. In occasione dei concerti, tutti i servizi pubblici di trasporto saranno potenziati.

Per info: http://www.ataf.net



Auto

Alle autovetture private provenienti da Nord e dalla Superstrada Firenze - Pisa - Livorno consigliamo le due alternative:

1) uscire al Casello di autostradale di Firenze Nord e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria [Guidoni, Palazzo di Giustizia– Novoli e il parcheggio Quick di Via Ragghianti (sotto il Centro commerciale Coop/Virgin/The Space)]. Proseguire con la Linea 2 del Tram fino alla fermata SAN DONATO (UNIVERSITA’) e da qui, in pochi minuti a piedi, raggiungere la Visarno Arena seguendo: Via di Novoli, Via Paganini, Via Baracca, Via Leoncavallo, passerella pedonale, Via Tartini, Via delle Cascine. Sul sito www.firenzeparcheggi.it o sulla APP di Firenze Parcheggi potrai verificare la disponibilità dei posti in tempo reale e le tariffe applicate.

2) rimanere sull’Autostrada A1 e parcheggiare nello scambiatore VILLA COSTANZA (https://www.parcheggiovillacostanza.it/it/) – vi si accede direttamente senza uscire, sia da nord che da sud – posto tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena. Qualora il Parcheggio di Villa Costanza fosse completo, in alternativa, si consiglia di uscire al Casello Autostradale Firenze Scandicci e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria: Via delle Sette Regole (Scandicci), nei pressi del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve (area di parcheggio interna e Via Stradone dell’Ospedale), proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena

Costo del biglietto tram: 1,50€

Costo del Parcheggio Villa Costanza: consultare il sito https://www.parcheggiovillacostanza.it/it/

Costo dei Parcheggi gestiti da Firenze Parcheggi: www.firenzeparcheggi.it

Alle autovetture private provenienti da Sud si consiglia di rimanere sull’Autostrada A1 e parcheggiare nello scambiatore VILLA COSTANZA (https://www.parcheggiovillacostanza.it/it) – vi si accede direttamente senza uscire, sia da nord che da sud – posto tra i caselli di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena. Qualora il Parcheggio di Villa Costanza fosse completo, in alternativa, si consiglia di uscire al Casello Autostradale Firenze Scandicci e parcheggiare in uno dei parcheggi scambiatori dislocati lungo la linea tranviaria: Via delle Sette Regole (Scandicci), nei pressi del Centro Commerciale Coop di Ponte a Greve (area di parcheggio interna e Via Stradone dell’Ospedale), proseguire con la Linea 1 del Tram fino a CASCINE (CARLO MONNI) posta in prossimità della Visarno Arena

Costo del biglietto tram: 1,50€

Costo del Parcheggio Villa Costanza: consultare il sito https://www.parcheggiovillacostanza.it/it/



Taxi

La Visarno Arena è raggiungibile anche con il servizio TAXI.

Sono state predisposte delle aree TAXi straordinarie in Piazza Vittorio Veneto, Viale dell’Aeronautica e Lungarno dei Pioppi.

Per accedere al servizio taxi puoi telefonare allo 055-4390 o allo 055-4242.

Il costo del servizio sarà quello previsto dalle tariffe vigenti.



Moto

Alle due ruote è stata riservata un’area di parcheggio per motocicli e motoveicoli in Piazza Vittorio Veneto in modo da poter raggiungere in pochi minuti a piedi la Visarno Arena.

L’itinerario consentito per arrivare all’are di Parcheggio è il seguente: sottopasso Viale F.lli Rosselli – a destra Piazza Vittorio Veneto.

Area Bambini

All’interno della Venue sarà attiva un’area bambini affidata alla professionalità e all’esperienza dell’agenzia MF Animation .

L’area è rivolta ai bambini con una fascia di età compresa tra i 3 ed i 12 anni.

Per accedere è obbligatoria l’iscrizione attraverso la compilazione del modulo sottostante da inviare all’indirizzo bambini@visarnoarena.it.

Per scaricare il modulo clicca qui.

L’area Kids durante Firenze Rocks è uno spazio dedicato ai bambini dove potrete affidarci in tutta tranquillità i vostri piccoli.

I Bambini troveranno personale qualificato in grado di coinvolgerli in giochi singoli o di squadra, laboratori creativi, attività ludiche, sculture di palloncini… E tanto altro divertimento!

La MF ANIMATION nasce per soddisfare le esigenze di quelle famiglie che abbiano voglia di regalare una giornata diversa ai più piccoli; farli divertire con giochi di interazione personale ed evitare che si isolino con Videogame, Pc, Tablet o Giochi che possano impedire un Sano e Salutare divertimento sviluppato sulla base della Collaborazione ed Interazione con gli altri bambini.

***

L'ingresso al festival è gratuito per i bambini fino a 6 anni compiuti, dai 7 anni è necessario l’acquisto di regolare biglietto.

Regolamento della Venue

1. INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:

1.1 L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento;

1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;

1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita dell’Impianto; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità una volta usciti dai cancelli della Struttura;

1.4 E’ consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;

1.5 All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. I sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

1.6 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector;

2. COMPORTAMENTO PROIBITO:

2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di sicurezza;

2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto;

2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del pubblico;

2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Direzione dell’Impianto;

2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;

2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

2.7 Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

3. OGGETTI PROIBITI

3.1 Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;

3.2 Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

3.3 Fuochi d’artificio, razzi e petardi;

3.4 Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;

3.5 Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. (le bevande non alcoliche sono limitate a bottiglie di plastica non superiori a 0,5 lt. senza tappo);

3.6 Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;

3.7 Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);

3.8 Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

3.9 Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze;

3.10 Droni o dispositivi aerei teleguidati;

3.11 Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;

3.12 Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

3.13 Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

3.14 Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

3.15 Tende e sacchi a pelo;

3.16 Strumenti musicali;

3.17 Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet;

3.18 Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l’immediata risoluzione del contratto di prestazione che si è perfezionato con l’acquisto e la detenzione del titolo di accesso e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Forze dell’Ordine presenti posso integrare il presente regolamento.



Diversamente abili

Quali sono le modalità di accesso all’evento per i diversamente abili?

L’organizzatore predispone all’interno del luogo dell’evento uno spazio riservato ai soggetti con disabilità (con diritto all’accompagno e che hanno bisogno di assistenza continuativa) ed ai loro accompagnatori obbligatoriamente maggiorenni, avendo cura di posizionare detto spazio riservato, quando possibile, in prossimità delle uscite di sicurezza e comunque secondo criteri volti a garantire principalmente la sicurezza e l’incolumità dei soggetti che vi sosteranno durante lo spettacolo.

Per ogni evento, l’organizzatore riserverà alle persone con disabilità ed ai loro accompagnatori un numero di posti adeguato, ma necessariamente limitato.

L’ingresso al luogo dello spettacolo e il posizionamento del diversamente abile in un settore diverso dall’area riservata, sarà considerato come scelta liberale dei soggetti con disabilità stessi.

Si raccomanda alle persone con disabilità di assistere allo spettacolo posizionandosi all’interno dell’area loro riservata, alla quale si accede previa prenotazione, secondo la procedura di seguito indicata.



Procedura di prenotazione

Per gli eventi organizzati presso la Visarno Arena il soggetto con disabilità con diritto all’accompagno, con bisogno di assistenza continuativa e che voglia assistere all’evento deve prenotare un posto nell’area riservata, facendo richiesta del relativo biglietto a lui riservato per l’area adibita inviando una mail all’indirizzo info@visarnoarena.it con l’indicazione della data del concerto/evento a cui si vuole assistere, la documentazione che attesti la disabilità (copia certificato di invalidità, oscurare pure le parti sensibili, lasciando in evidenza la percentuale), il grado di invalidità riconosciuto, il diritto all’accompagno e specificando se la persona diversamente abile deambula o se vi sono problemi di deambulazione o se si sposta in sedia a rotelle. La procedura di richiesta va ripetuta per ogni evento. Il posto sarà assegnato con precedenza alle invalidità più alte (diamo priorità alle attestazioni con percentuali del 100%) con diritto all’accompagno e che hanno bisogno di assistenza continuativa, secondo la data di arrivo della prenotazione (scegliendo quella giunta per prima), salvo disponibilità.

Diamo priorità alle attestazioni con percentuali del 100%. Il numero di posti è limitato, le richieste sono tante e l’unico criterio in base al quale viene accettata o meno una richiesta è la data di invio della richiesta completa e la percentuale.

L’invio della richiesta di prenotazione non dà diritto alla partecipazione all’evento, se non confermata dall’organizzatore dell’evento via mail. In caso di disponibilità di posti per la data richiesta la prenotazione verrà confermata per iscritto, appena possibile, e si forniranno tutte le indicazioni utili al pagamento ed alle modalità di ritiro dei biglietti.

Si precisa che il titolare del biglietto a pagamento è lo spettatore diversamente abile e che per l’accompagnatore è previsto l’ingresso omaggio.

E’ ammesso l’ingresso di un solo accompagnatore (che deve essere obbligatoriamente maggiorenne) per ciascun disabile.

Posti auto riservati

La Visarno Arena dispone di parcheggi riservati ai diversamente abili, le cui modalità di accesso verranno rese note a prenotazione confermata.



Donne Incinte

All’interno della Visarno Arena, sarà disponibile un’area dedicata alle donne incinte ed infortunati.

Non è previsto l’acquisto di biglietto dedicato, l’area sarà ad accesso libero fino ad esaurimento posti (anche a sedere) e non sarà possibile prenotarla.

L’accesso all’Arena avviene dall’ingresso segnalato sul biglietto.

Per ragioni di sicurezza ed a tutela dell’incolumità fisica propria e dei nascituri, in caso di gravidanza o di infortunio occasionale, si sconsiglia di assistere all’evento, soprattutto ove siano previsti esclusivamente posti in piedi.

Nel caso in cui vi sia la possibilità di scegliere tra posto in piedi e posto seduto, è preferibile l’acquisto di un biglietto di posto seduto.

In ogni caso, la donna in gravidanza o la persona infortunata che decida di assistere all’evento lo fa a suo esclusivo rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità in capo all’organizzatore.

In caso di stato di gravidanza o infortunio scoperto o sopravvenuto successivamente alla data di acquisto del biglietto e fino alla data dell’evento, non è comunque consentita la sostituzione o il rimborso del biglietto acquistato, né può pretendersi la collocazione all’interno della venue dell’area diversa da quella indicata sul biglietto.

BIGLIETTI

Dove posso acquistare i biglietti?

I biglietti per i concerti potranno essere acquistati su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.it.

Saranno disponibili anche in tutti i punti vendita autorizzati Box Office Toscana.

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti autorizzati.

Biglietteria: posizione e orari

La biglietteria del festival si trova in piazzale delle Cascine.

Gli orari della biglietteria verranno inseriti online in prossimità dell’evento.

Biglietti Nominali

I biglietti per Firenze Rocks, in quanto soggetti alla nuova normativa (grandi concerti con oltre 5.000 spettatori in vendita dopo il 1° luglio 2019), saranno nominali.

Ciascun titolo di accesso riporterà il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Non sarà possibile immettere lo stesso nominativo per più biglietti: ogni partecipante dovrà avere riportato sul proprio biglietto il suo nome.

Il giorno dell'evento, all'ingresso, oltre al biglietto, verrà richiesto anche un documento d'identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Sarà possibile cambiare il nominativo o rivendere il proprio biglietto in caso di impossibilità a recarsi presso l’evento, tramite le biglietterie ufficiali (Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket) su cui è stato acquistato originariamente il biglietto.

I costi relativi al cambio nominativo o alla rivendita non dipendono dall’organizzatore ma dai sistemi di biglietteria ufficiali.

Ulteriori informazioni sulle modalità di cambio nominativo e rivendita sono disponibili sui siti delle biglietterie ufficiali.