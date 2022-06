Inhaler, pubblicato il nuovo singolo These Are The Days. Ascoltalo QUI

Gli Inhaler hanno pubblicato "These Are The Days", il primo inedito rilasciato dall'uscita dell'album di debutto It Won't Always Be Like This del luglio 2021.

Il gruppo ha in programma una grandissima estate di date live, inclusa la loro prima esibizione a Glastonbury sul palco John Peel più apparizioni a Pinkpop, Nos Alive, BBK Live, Truck, Tramlines, Lollapalooza Chicago, Summer Sonic e uno spettacolo a Dublino. Durante il tour per supportare It Won't Always Be Like This, gli Inhaler hanno suonato davanti a oltre 40.000 fan durante i tour negli Stati Uniti e in Europa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inhaler (@inhalerdublin)

La band supporterà anche gli Arctic Monkeys in tutta l'Europa continentale nei primi spettacoli dal vivo del gruppo di Sheffield. Gli Inhaler hanno accumulato oltre 140 milioni di stream a livello globale e con il loro album di debutto hanno venduto oltre 120.000 copie in tutto il mondo.

Ascolta qui These Are The Days