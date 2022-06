Joker, annunciato ufficialmente il sequel del film! Guarda la foto con Joaquin Phoenix

È ufficiale: il sequel di Joker si farà.

Il regista del film premiato agli Oscar Todd Phillips ha dato l'annuncio sui suoi canali social pubblicando la foto della copertina della sceneggiatura del secondo capitolo che ha come titolo di lavorazione "Joker: Folie à Deux".

Oltre all'immagine con lo script il regista ha svelato anche la prima immagine del grande Joaquin Phoenix mentre legge la sceneggiatura della pellicola entrata ufficialmente in produzione.

Secondo quanto riportato da Consequence Of Sound all'attore, Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista per il ruolo, sarebbe stato offerto un contratto di circa 50 milioni di dollari per la realizzazione di due sequel.

Il titolo di lavorazione della pellicola Folie à Deux in campo scientifico è detto anche disturbo psicotico condiviso e rappresenta una rara sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all'altro.

Negli scorsi mesi il Premio Oscar Joaquin Phoenix, vincitore della statuetta come miglior attore protagonista proprio per l'interpretazione del ruolo di Arthur Flek in Joker, in un'intervista rilasciata al magazine The Playlist, si disse aperto al progetto legato al sequel del film: “Non lo so. Sin da quando stavamo girando, abbiamo cominciato a pensare: questo ragazzo è un tipo interessante. Ci sono delle cose che potremmo fare con lui, esplorarlo meglio. Mi chiedete se poi effettivamente lo faremo? Non lo so”. Nessuna certezza, quindi, ma nessuna smentita.

Il film fu un vero e proprio trionfo, sia dal punto di vista degli incassi sia da quello della critica e dei riconoscimenti: Leone d'Oro, Oscar per Phoenix e per le musiche di Hildur Guðnadóttir. Non sorprende quindi un interesse così alto nei confronti di un possibile capitolo numero due della storia di uno dei cattivi più controversi del mondo dei comics.