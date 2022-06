Editors, annunciato il nuovo album EBM. Ascolta QUI il nuovo singolo Karma Climb. Tutti i dettagli

Gli Editors hanno annunciato l'uscita del loro settimo album in studio EBM, in uscita il 23 settembre su Play It Again Sam, il primo a cui Benjamin John Power, aka Blanck Mass, ha lavorato come membro ufficiale della band. Dopo il primo singolo “Heart Attack”, arriva oggi la seconda anticipazione che prende il titolo di “Karma Climb”, un singolo che vede atmosfere spettrali attraversate da chitarre post-punk e una sezione ritmica in grado di far tremare uno stadio.





La band ha anche annunciato un tour europeo di 15 date a ottobre, di cui due in Italia il 20 al Fabrique di Milano e il 21 all’Unipol Arena di Bologna che si aggiungono all’unica tappa estiva già prevista per il 19 luglio al Balena Festival a Genova. Nei primi mesi del 2023, invece, saranno in giro per il Regno Unito e l’Irlanda, con una tappa all’iconico Troxy di Londra. Questo tour darà agli Editors l’opportunità di portare i nuovi brani esattamente dove dovrebbero stare: sul palco, come ha spiegato Powers: “Questo nuovo album è molto fisico. EBM è nato dall’idea di creare una connessione con il pubblico e di occupare uno spazio fisico. C’è anche, allo stesso tempo, una fisicità emotiva: un’urgenza e un senso di panico. C’è dell’agitazione. Anche nei suoi momenti più delicati, c’è sempre un fortissimo desiderio di avvicinarsi”.



EBM inaugura la nuova era di una delle band più rilevanti, intriganti e durature della scena inglese. Una band che, in ben 17 anni di carriera, non si è mai fermata. Tutti i sei album degli Editors sono stati in Top 10 in UK, due si sono piazzati al #1 e il loro lavoro d’esordio The Back Room era in lizza per un Mercury Prize. Il loro ultimo tour li ha visti esibirsi all’OVO Arena di Wembley nel 2020 per il più grande show da headliner di sempre, dimostrando così quanto il loro pubblico sia sempre stato in costante crescita. Hanno sempre riscosso grande successo anche dall’altra parte del canale, con date sold out e performance da headliner a diversi festival in Europa e nel mondo. Il segreto della loro longevità potrebbe essere la capacità di evolversi continuamente nel sound pur rimanendo sempre ben radicati alla loro visione. E come suggerisce già “Heart Attack”, questo nuovo capitolo non farà eccezione.

EDITORS IN CONCERTO:

19 LUGLIO - BALENA FESTIVAL - GENOVA

20 OTTOBRE - FABRIQUE - MILANO

21 OTTOBRE - UNIPOL ARENA - BOLOGNA