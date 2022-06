Avril Lavigne: "Da ragazza volevo solo fare rock. Ma ai discografici non interessava quello che avevo da dire"

Avril Lavigne ha parlato dei suoi esordi in una nuova intervista con il quotidiano inglese The Guardian in cui ha anche spiegato come ha sempre voluto andare contro alle regole del pop: «Ero appena uscita dal liceo e volevo fare rock: volevo chitarre potenti e batteria suonata dal vivo» ha detto la cantante canadese nata nel 1984 che dopo aver esordito a 15 anni come corista di Shania Twain è arrivata al successo nel 2002 con l’album Let Go, «Erano gli anni del bubblegum pop, ma io volevo parlare di sentimenti e cose strane, delle cose belle e brutte della vita. Volevo trasformare le mie emozioni in testi di canzoni ed essere sincera e molto pura». Avri Lavigne è diventata la Regina del Pop Punk anche perché ha avuto chiaro fin dall’inizio quale era il suo obiettivo: «Sapevo esattamente quello che volevo e quello che non volevo. Volevo essere arrabbiata, esprimere le angosce dei ragazzi come me e avere un suono simile a quello di una band». Non è stato facile farsi avanti nell’industria musicale degli anni duemila: «Ai discografici non interessava quello che avevo da dire».

Il suo primo singolo, Complicated ha raggiunto la top 5 in classifica in 20 paesi nel mondo, è arrivato al n.2 in America e ha lanciato la carriera di Avril Lavigne che con 40 milioni di album è la terza artista canadese che ha venduto più dischi dopo Celine Dion e Shania Twain.

In occasione dei 20 anni di Let Go, la cantante ha anche pubblicato una riedizione speciale dell’album (oltre a cantare Complicated in coppia con Olivia Rodrigo in alcune date del suo tour) e nel febbraio 2022 è uscita con Love Sux il suo settimo album, che come ha raccontato lei stessa è ispirato ai dischi dei Green Day. Nel frattempo una nuova generazione di artisti sta portando avanti il suono e l’immaginario della scena pop punk, da Kennyhoopla a Willow Smith, e tutti hanno detto di essersi ispirati a Travis Barker dei Blink 182 (che ha prodotto molti dei loro dischi) e alla Regina del Pop Punk Avril Lavigne.