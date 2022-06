Jeff Beck conferma la data d'uscita dell'album registrato con Johnny Depp. Tutti i dettagli

Dopo aver partecipato a due concerti nel Regno Unito, e aver confermato la sua presenza nella formazione ufficiale della band anche nel tour italiano del leggendario chitarrista, Johnny Depp sarà protagonista in un nuovo album con Jeff Beck.

Il chitarrista inglese, durante una dichiarazione rilasciata ai fan durante il concerto a Gateshead e riportata dal magazine The Guardian, ha confermato l'uscita del nuovo album registrato insieme al rocker e attore di Hollywood: "Ho incontrato questo ragazzo cinque anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di ridere insieme. In realtà abbiamo fatto un album. Non so come sia accaduto. Ma uscirà a luglio".

L'album che vede protagonisti Jeff Beck e Johnny Depp è stato annunciato per la prima volta nell'aprile 2020 dall'attore all'interno di un post pubblicato su Instagram. All'ora Depp descrisse Jeff Beck come "un caro amico e mio fratello... uno dei miei guitar hero di tutti i tempi".

Le due tracce pubblicate finora dal nuovo progetto sono due cover di John Lennon, Gimme Some Truth e Isolation. Quest'ultima è stata scelta per le tematiche affini al difficile periodo vissuto dal mondo durante la pandemia da Covid-19. “Le parole profetiche di Lennon sono pura poesia; la profondità dei suoi testi sembrava a Jeff e a me particolarmente adatta a ciò che sta accadendo in questo momento", dichiarò Johnny Depp all'epoca della pubblicazione.