I MUSE hanno suonato un nuovo brano durante la prima data del tour. Ascolta qui Kill or Be Killed e guarda il video

I Muse hanno dato il via al loro tour estivo lo scorso 4 giugno sul palco del Rock Am Ring a Mendig, in Germania.

La band di Matt Bellamy dopo aver pubblicato la scorsa settimana il nuovo singolo Will of The People, title track del nuovo album di inediti in uscita il prossimo 26 agosto, ha regalato ai fan presenti nell'arena la possibilità di ascoltare per la prima volta un nuovo inedito estratto dall'album, segnandone il debutto live.

Si tratta di Kill Or Be Killed, brano potente nel pieno stile della band inglese che ha mandato in visibilio i fan presenti sotto al palco.

Durante il live la band ha eseguito per la prima volta che Will Of The People e un brano strumentale che sarà contenuto anch'esso nel nuovo disco, Behold, The Glove.

Guarda i video:

BEHOLD, THE GLOVE. Nuestro viejo amigo de la gira pasada recibió una actualización y ahora Matt es capaz de hacer estas maravillas. pic.twitter.com/W1Np6v1ABI — MUSE Argentina (@muse_argentina) June 5, 2022

WILL OF THE PEOPLE LIVE DEBUT!

Así inició el show de hoy #RockAmRing #MuseLive pic.twitter.com/2lzYqTeLaE — MUSE Argentina (@muse_argentina) June 5, 2022

La scaletta della prima data del tour europeo dei Muse al Rock Am Ring:

Will Of The People

Hysteria

Psycho

Pressure

Won't Stand Down

Map Of The Problematique

Gallery

Compliance

Time Is Running Out

Nishe

Madness

Citizen Erased

Supermassive Black Hole

Thought Contagion

Plug In Baby

Behold The Glove

Uprising

Starlight

Kill Or Be Killed

Knights Of Cydonia