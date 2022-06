Johnny Depp ha invitato Kate Moss al suo concerto a Londra con Jeff Beck, dopo la testimonianza al processo contro Amber Heard

Johnny Depp, come ormai sappiamo, non è solo un attore ma anche un musicista e un vero rocker. Con gli Hollywood Vampires gira il mondo insieme con Alice Cooper e Joe Perry, ma è con Jeff Beck che, in questi giorni, ha di nuovo imbracciato la chitarra per salire sul palco.

È successo in Inghilterra, prima alla Sheffield City Hall e poi, per due serate di fila, alla Royal Albert Hall di Londra.

Nel frattempo, l’attore era in attesa del verdetto della giuria, chiamata a deliberare sulla disputa processuale che lo vede contro l’ex moglie Amber Heard. Una delle testimoni chiamate a dire la sua, dalla parte di Johnny, durante le udienze è stata niente di meno che Kate Moss, la celebre modella britannica, che ha avuto una lunga e celebre relazione con l’attore. Secondo alcune fonti vicine alla star di Hollywood, proprio Moss avrebbe ricevuto un invito, direttamente da Depp, per partecipare al concerto londinese di martedì 31 maggio. Nella sua deposizione, la modella avrebbe negato di essere stata spinta dalle scale da Depp: “Non mi ha mai spinto, né preso a calci né gettato giù per le scale”, la sua affermazione.

Sul palco londinese, Depp e Beck si sono salutati e abbracciati. Il duo ha eseguito una versione della loro cover di "Isolation", canzone di John Lennon del 1970.

Depp si è trovato di fronte un pubblico caloroso, che lo ha acclamato urlando frasi come “We love you, Johnny”, con tanto di standing ovation.