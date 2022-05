Jimmy Page: "Ho sempre lasciato tutti i miei errori nelle registrazioni dei Led Zeppelin"

Il 31 marzo 1969, i Led Zeppelin pubblicano il loro primo album omonimo che arriva al numero 6 in classifica in Inghilterra (e rimane in classifica nella Top 40 fino al 1971). In America è già uscito da tre mesi, ed è arrivato al numero dieci. Registrato agli Oympic Studios di Londra tra ottobre e novembre 1968 in una session prodotta da Jimmy Page che in totale è durata solo trentasei ore, Led Zeppelin è l’album che cambia la storia del rock elettrificando il blues ed espandendo le possibilità della chitarra acustica nel folk. In nove canzoni crea il suono sovrumano della band destinata a dominare il mondo, che verrà definito Il Martello degli Dei. Al centro dei Led Zeppelin c’è la chitarra di Jimmy Page, che ha già anni di esperienza come musicista di studio, lavora con il tecnico del suono Glyn Johns e usa una Gibson Les Paul Custom e una Fender Telecaster che gli ha regalato Jeff Beck. «Riuscivo a tirare fuori dalla chitarra delle tonalità che normalmente non si sentivano» ha detto.

Per le parti acustiche di Black Mountain Side e Babe I’m Gonna Leave You, Jimmy Page usa una Gibson J-200: «Non era mia, me l’hanno prestata. Non ho mai trovato una chitarra con quella qualità: aveva un suono profondo ma si riusciva a suonare molto facilmente». I dettagli più interessanti sulla registrazione di Led Zeppelin sono quelli raccontati da Jimmy Page a proposito di I Can’t Quit You Baby, uno standard blues scritto da Willie Dixon e cantato da Otis Rush nel 1956 che i Led Zeppelin rendono ancora più famoso nel mondo.

«Ci sono un sacco di errori in quel brano ma non fa nessun differenza. Io ho sempre lasciato gli errori nelle registrazioni» ha detto Jimmy Page in un’intervista negli anni 70 «È come il film The Song Remains the Same: non è stato il nostro concerto migliore ma era stato filmato in pellicola. Invece di continuare a registrare concerti con lo studio mobile in attesa di una notte magica abbiamo pensato: eccolo, questo è il nostro concerto con tutti i suoi errori. Prendere o lasciare».