Courtney Love, ecco come Kurt Cobain ha influenzato la scrittura dei brani delle Hole. Scopri la storia

Courtney Love e Kurt Cobain sono la coppia rock’n’roll degli anni ’90.

Si dice si siano conosciuti nel 1989 durante una serata al club Satyricon di Portland, Oregon, storico locale punk che è stato definito “Il CBGB’S della Costa Ovest”, anche se Eric Erlandson, compagno di Courtney nelle Hole ha detto che l’incontro è avvenuto nel parcheggio dell’Hollywood Palladium dopo un concerto delle L7 e dei Butthole Surfers il 17 maggio 1991 (Courtney invece sostiene di aver conosciuto Kurt ad un concerto della band garage-rock Dharma Bums).

La data certa è il matrimonio il 24 febbraio 1992 a Waikiki Beach, Honolulu che trasforma il cantante dei Nirvana e la leader delle Hole in due icone dello stile indie rock del decennio.

Courtney Love ha raccontato di aver scritto diverse canzoni che parlano di Kurt Cobain, almeno una in ognuno dei quattro album pubblicati con le Hole, da Pretty on the Inside del 1991 a Nobody’s Daughter del 2010.

Una delle più intense Doll Parts, primo singolo dal secondo album Live Through This del 1994: «Mentre scrivevo il testo ho finito la carta e ho cominciato a scriverlo sulle braccia. L’abbiamo suonata dal vivo meno di un’ora dopo al Virgin Megastore di Boston» ha raccontato Courtney Love, «Parla di un ragazzo con cui sono stata che è andato via con altre due ragazze, è una canzone piena di desiderio, furia e amore non corrisposto».

Una metafora dei primi momenti tormentati della sua relazione con Kurt Cobain: «Le buone canzoni di solito non vengono fuori in venti minuti, ma Doll Parts era molto forte e quindi è successo. Comunque alla fine ho sposato quel ragazzo».

C’è un pezzo che Courtney Love ha dedicato a Kurt Cobain dopo la sua morte: Honey sull’ultimo album pubblicato con le Hole, Nobody’s Daughter del 2010, scritto mentre era in una clinica di disintossicazione (con l’aiuto di due amici, Billy Corgan e Linda Perry) e registrato con il nuovo membro della band, il chitarrista Micko Larkin. «Non sono certo una sensitiva» ha detto Courtney Love a proposito di Honey, «Ma i testi delle mie canzoni a volte lo sono, hanno un potere di risveglio spirituale. Non ho mai avuto chiaro di cosa parlasse davvero l’album Nobody’s Daughter poi un giorno mentre stavo facendo un servizio fotografico sono scoppiata a piangere all’improvviso. Quella canzone è arrivata direttamente dalla mia anima».