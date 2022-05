Metallica: Kirk Hammett si distrae e sbaglia clamorosamente l'intro di Nothing Else Matters. Guarda il video

Durante il concerto dei Metallica al Boston Calling festival il chitarrista Kirk Hammett si è reso protagonista di un divertente momento legato all'esibizione di Nothing Else Matters.

Il chitarrista ha introdotto il brano suonando l'intro di "More Than a Feeling" dei Boston, e cambiando il riff per entrare in "Nothing Else Matters", si è incespicato nell'arpeggio.

Rendendosi conto di aver sbagliato Kirk Hammett si è lanciato a terra mettendosi a ridere, poi si è rivolto al pubblico e scherzando ha detto:

"Scusate, ragazzi. Siete troppo fighi. Sono stato distratto da quanto siete fighi!"

Guarda il video: