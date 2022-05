Courtney Love in difesa di Johnny Depp: "Mi ha sempre aiutata. Mi rianimò quando andai in overdose fuori dal Viper"

Fra i tanti personaggi coinvolti e chiamati a testimoniare nel processo mediatico dell’anno, la causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro la ex moglie Amber Heard c’è anche Courtney Love che è entrata nella vicenda a modo suo, quindi senza freni.

Per prima cosa si è schierata con Amber Heard, sottolineando come nel mondo delle celebrità e dello showbusiness di Hollywood sia facile per una donna diventare facile bersaglio delle critiche: “Provo molta empatia per Amber” ha scritto, “Sono stata la donna più odiata del mondo anni prima di TikTok e dei social media e so cosa vuole dire. Riuscite a immaginare cosa vuol dire essere Amber Heard in questo momento?”. La seconda uscita di Courtney, fatta tramite un post su Instagram poi rimosso, è stata una difesa di Johnny Depp che ha descritto come un uomo gentile e attento, in linea con quanto affermato da tante star, da Wynona Ryder a Helena Bonham Carter alla coppia Javier Bardem e Penelope Cruz, che non hanno riconosciuto l’uomo instabile e violento descritto nel processo. Courtney Love ha raccontato che Johnny l’ha aiutata in un periodo difficile della sua vita: “Ero dipendente dal crack e Frances stava passando da un assistente sociale all’altro, e lui mandava ogni una limousine a prenderla davanti a scuola.” Courtney ha aggiunto un aneddoto sulla figlia che ha avuto da Kurt Cobain: “Johnny non mi conosceva nemmeno, ma quando Frances aveva 13 anni le ha scritto una lettera di quattro pagine, che lei non mi ha mai fatto leggere.”

L’ultima rivelazione sul rapporto speciale tra Courtney Love e Johnny Depp è un momento di grande trasgressione rock anni 90: “Non voglio esprimere giudizi pubblici” ha scritto Courtney nel post su Instagram che poi ha cancellato, “Ma Johnny Depp mi ha rianimato quando sono andata in overdose fuori dal Viper Room di Hollywood.”