I Queen apriranno il concerto per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta il prossimo 4 giugno

I Queen assieme ad Adam Lambert apriranno ufficialmente il concerto della BBC Platinum Party At The Palace con un'esibizione speciale per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II il prossimo 4 giugno.

A 20 anni di distanza dalla storica esibizione di Brian May a Buckingham Palace la band, accompagnata da Adam Lambert, si esibiranno per inaugurare i festeggiamenti per i 70 anni di regno della sovrana inglese.

Il leggendario chitarrista inglese ha così espresso il suo entusiasmo per il concerto: "Vent'anni dopo aver suonato al glorioso Giubileo d'Oro della Regina, siamo felicissimi di essere stati invitati ancora una volta. C'è stato un momento in cui mi sono chiesto... ma dopo l'esibizione sul tetto di Buckingham Palace dove puoi andare? Beh... vedrete!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brian Harold May (@brianmayforreal)

La line up dell'evento comprenderà anche i Duran Duran, il grande compositore Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, Andrea Bocelli e George Ezra. Parteciperanno anche altre grandi personalità come Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, il Royal Ballet e la nuotatrice paralimpica Ellie Simmonds.