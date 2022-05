Muse, Matt Bellamy sul nuovo album: “Conterrà tutto il meglio della band… ma con brani inediti!”

Matt Bellamy, il frontman dei Muse, ha rilasciato qualche anticipazione relativa al prossimo album della band, Will Of The People, in arrivo il prossimo 26 agosto.

Lo ha fatto in occasione di una chiacchierata di The Big Issue, raccontando le intenzioni del gruppo nel creare il loro nono lavoro di studio, già anticipato dai singoli Compliance e Won’t Stand Down.

Stando a quanto riportato da Bellamy, l’album è stata una sorta di reazione dei Muse alle richieste della discografia, che premevano per una raccolta di successi. “Stavamo raggiungendo il punto in cui si parlava di fare un album con i nostri più grandi successi, e noi non eravamo proprio favorevoli - le parole del cantante - Quindi è quasi come se avessimo realizzato un greatest hits… di canzoni nuove”.

Bellamy ha poi spiegato meglio cosa intendesse dire: “Ciò significa che questo album potrebbe contenere una traccia metal, e sarà la migliore traccia metal che abbiamo mai fatto. Oppure ci potrebbe essere una specie di ballata soft, una canzone d'amore che sarà probabilmente la migliore canzone d'amore che abbiamo mai fatto, e così via”.

Will Of The People, quindi “È un montaggio del meglio dei Muse. È una nuova interpretazione di tutti quei generi che abbiamo toccato in passato”.