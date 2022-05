Il legame tra Johnny Depp e Marilyn Manson: la loro amicizia descritta nel caso contro Amber Heard

La causa tra Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard è stata già definita dai media americani «Lo psicoprocesso del decennio». Davanti ai giudici e alle telecamere di tutto il mondo, i due ex coniugi sono chiamati a testimoniare intorno alla questione legale principale: la diffamazione. Il primo a far partire la causa è stato Johnny Depp nel marzo 2019 dopo una serie di articoli di Amber Heard pubblicati da Washington Post in cui dice che il sistema di Hollywood protegge uomini violenti e molestatori, senza mai nominarlo.

Amber rilancia con una causa in cui sostiene che Depp si è vendicato affossando la sua carriera, Johnny Depp fa causa alla rivista scandalistica inglese Sun che lo ha attaccato in un articolo e la perde (il giudice decide che le accuse sono «sostanzialmente vere»), il processo si sposta in America nel tribunale di Fairfax in Virginia e diventa, in puro stile americano, un circo mediatico.

Abusi di sostanze e alcol, dipendenza dai farmaci, problemi di gestione della rabbia, disturbi psicologici, violenza domestica, dettagli macabri e ricatti: mentre si avvicina la sentenza nel processo Depp contro Heard che dovrebbe durare in totale sei settimane, non è mancato nulla. Testimoni eccellenti come Elon Musk e James Franco hanno declinato l’invito a presentarsi in tribunale, alcune celebrità si sono schierate con Johnny Depp, da Winona Ryder alla ex moglie Vanessa Paradis alla coppia Javier Bardem e Penelope Cruz che hanno lavorato con lui nella saga de I Pirati dei Caraibi, altri personaggi pubblici hanno fatto dichiarazioni in favore di Amber Heard. L’ultima è Kate Casey conduttrice de seguitissimo podcast Reality Life With Kate Casey che ha messo in evidenza la lunga amicizia tra Johnny Depp e Marilyn Manson, «Dopo aver visto il documentario HBO Phoenix Rising su Evan Rachel Woods, come si può restare amici di una persona che si comporta in modo così strano?» ha scritto Casey in un tweet che ha scatenato un dibattito online. È un tema che è stato affrontato anche durante il processo: gli avvocati hanno chiesto più volte a Johnny Depp della sua amicizia con Marilyn Manson. Le dichiarazioni dell’attore sono state un’altra bomba di un processo che non smette di catturare l’attenzione morbosa del pubblico: «Si, io e Marilyn Manson ci siamo frequentati in passato» ha detto Johnny «Ci siamo ubriacati insieme e abbiamo consumato droghe almeno un paio di volte. Una volta gli ho dato una pillola per farlo smettere di parlare così tanto».