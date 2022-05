U2, Bono annuncia la sua autobiografia 'Surrender: 40 Songs, One Story': "Iniziai a suonare dopo aver sentito i Ramones"

Il leader degli U2 Bono ha annunciato l'uscita di Surrender: 40 Songs, One Story, la sua prima autobiografia. Il rocker irlandese ha descritto l'opera come un libro di memorie in cui si descrive come un uomo attratto dalle canzoni "semplici" perché voleva "evitare il lavoro".

L'autobiografia di Bono sarà pubblicata il prossimo 1 novembre in Italia da Mondadori.

In una nota il leader degli U2 ha così raccontato le intenzioni e le motivazioni che l'hanno spinto a scrivere la sua autobiografia:

"Ho cominciato a scrivere questo libro nella speranza di realizzare un disegno dettagliato di quanto mi ero limitato ad abbozzare nelle mie canzoni. Le persone, i luoghi e le possibilità della mia vita. Surrender, ‘arrenditi’, è una parola carica di significati per me. Essendo cresciuto nell’Irlanda degli anni Settanta con i pugni alzati (musicalmente parlando), non era una prospettiva che mi venisse naturale. È una parola che avevo solo sfiorato prima di mettermi a raccogliere le idee per il libro. Ancora oggi sono umilmente alle prese con questo imperativo. Negli U2, nel mio matrimonio, nella mia fede, nella mia vita da attivista. Surrender è la storia di un pellegrino immobile... che si è divertito un mondo durante il viaggio."

Nel libro il rocker irlandese rivela l'ispirazione più grande che da ragazzo lo spinse ad imbracciare una chitarra: il brano Glad To See You Go dei Ramones dall'album Leave Home. Bono pensava che la canzone suonasse "semplice", risultando perfetta per un principiante.

Uno dei personaggi principali che troverà molto spazio nell'autobiografia del rocker irlandese sarà sua mamma Iris Hewson, morta nel 1974. La madre di Bono è morta per complicazioni dovute a un aneurisma cerebrale e la sua improvvisa scomparsa è uno dei fattori che ha spinto il giovane Paul Hewson verso la musica. Bono ha affrontato l'impatto emotivo della perdita di sua mamma in brani degli U2 come "I Will Follow", "Mofo" e "Out of Control".

Nel libro troverà spazio ovviamente la nascita e la crescita del rapporto d'amicizia di Bono con The Edge e Adam Clayton durante il periodo della scuola negli anni '70 (provarono insieme con la loro band per la prima volta nel settembre del 1976).

Bono ha annunciato l'uscita del libro anche attraverso la pubblicazione di un video animato su YouTube in cui racconta le parti principali dell'opera. Guardalo QUI: