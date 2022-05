I Pink Floyd potrebbero essere prossimi alla vendita del loro catalogo musicale

Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg i Pink Floyd avrebbero avviato i colloqui per la vendita dei diritti del loro catalogo musicale con un accordo previsto attorno alle centinaia di milioni di dollari.

La band avrebbe recentemente avviato colloqui con le parti interessate dopo che i rappresentanti dei membri del gruppo hanno contattato diversi potenziali acquirenti, ma momento non è stato fornito nessun nome. Attualmente i diritti sulla musica registrata della band (i nastri) appartengono alla Pink Floyd Music Ltd senza alcun partner. La maggior parte della musica spesso ha partner musicale registrato, in genere una delle principali etichette discografiche, anche se il gruppo Warner Music detiene già i diritti di marketing e distribuzione per il catalogo dei Pink Floyd dal 2013 attraverso l'acquisizione per 487 milioni di sterline della Parlophone Label Group, precedentemente di proprietà di Universal Music Group.

L'ultimo brano pubblicato dai Pink Floyd, composti questa volta da Nick Mason e David Gilmour, assieme a Guy Pratt al basso e Nitin Sawhney alle tastiere, si chiama Hey, Hey, Rise Up ed è stato pubblicato nelle scorse settimane a supporto della popolazione Ucraina colpita dalla guerra. Rappresenta il primo nuovo brano della band ad essere composto in 28 anni dall'uscita dell'album The Division Bell del 1994. In Hey, Hey, Rise Up la band ha collaborato da remoto con Andriy Khlynyuk utilizzando la traccia audio di un suo videoclip pubblicato su Instagram in cui intonava un canto popolare della resistenza che risale al periodo della I Guerra Mondiale.