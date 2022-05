Dave Grohl, la storia della chitarra che cambiò per sempre la sua vita: "l'ho usata in ogni mio disco"

Dave Grohl ha raccontato che a ispirare e guidare la sua transizione dai Nirvana ai Foo Fighters è stata la chitarra elettrica, lo strumento a cui si è letteralmente aggrappato per continuare a fare musica. Quando i Nirvana si dissolvono nel 1994 in seguita alla tragica scomparsa di Kurt Cobain, Dave Grohl è considerato uno dei migliori batteristi del mondo, grazie ad un insieme di potenza, tecnica e suono che lo rende immediatamente riconoscibile. È stato lui a portare le canzoni dei Nirvana ad un altro livello, dal minimalismo del primo album Bleach del 1989 alla grandezza di Nevermind del 1991, espandendo al massimo la qualità melodica, il talento e la scrittura di Kurt Cobain. Ricostruire una identità musicale e una nuova carriera musicale con i Foo Fighters dopo aver fatto parte di una band che ha cambiato la storia del rock è forse il risultato più importante raggiunto da Dave Grohl.

Lui stesso ha parlato del modello specifico di chitarra che gli ha cambiato la vita, un Gibson Trini Lopez ES-335 rossa del 1967: “L’ho vista in un negozio di dischi a Betsheda nel Maryland nel 1992 e l’ho comprata subito. Ero ancora nei Nirvana. Mi ha colpito subito la forma inusuale e il suono, e poi ho iniziato a scoprire tutto su Trini Lopez.” Trini Lopez è un attore e musicista di origine messicana (nato a Dallas nel 1937) che nel 1962 viene scoperto dal produttore Don Costa mentre canta grandi successi pop in versione latina nei locali di Hollywood. In pochi anni diventa una star con le cover di If I Had a Hammer di Pete Seeger, America dal musical West Side Story, La Bamba di Richie Valens e Light My Fire dei Doors e recitando in vari film tra cui Quella Sporca Dozzina del 1967 con Charles Bronson e John Cassavetes.

La Gibson celebra la sua carriera nel 1964 con un modello di chitarra personalizzato che diventa un oggetto di culto, collezionato anche da Noel Gallagher. La Gibson ha creato anche un modello per Dave Grohl, una Gibson ES-335 di colore blu che è diventata il suo simbolo, ma Dave ha detto di avere un rapporto speciale con la sua Gibson Trini Lopez: “Questa chitarra è il suono dei Foo Fighters. L’ho usata sempre, dai primi demo registrati in casa dagli album. In ogni disco, in ogni canzone c’è questa chitarra.”