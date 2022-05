Rock And Roll Hal Of Fame: svelati i nomi che entreranno nel 2022 (e finalmente tocca ai Judas Priest)

Sono stati rivelati i nomi degli artisti selezionati per l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame del 2022.

I nomi strettamente legati alla musica rock sono davvero pochi ma la più grande consolazione per gli amanti del genere è poter finalmente vedere i Judas Priest inseriti tra i "grandi del rock" dopo più di cinquant'anni di carriera.

La band di Rob Halford è stata selezionata nella categoria "Musical Excellence Award" che li qualifica per le loro capacità tecniche e musicali, ma che terrà lo storico gruppo separato dalla categoria principale.

La classe di quest'anno, indicata nella categoria Performer Category, è composta da nomi grandissimi ma di diversi generi musicali. La cerimonia di introduzione del 2022, che si terrà a Los Angeles il prossimo 5 novembre, vedrà probabilmente la reunion dei Judas Priest con gli ex membri e una nuova esibizione degli Eurythmics, riunendo sul palco la grande Annie Lennox con Dave Stewart.

La lista degli artisti selezionati per l'inserimento nella Rock And Roll Hall Of Fame 2022:

Performer Category

Pat Benatar

Duran Duran

Eminem

Eurythmics

Dolly Parton

Lionel Richie

Carly Simon



Musical Excellence Award

Judas Priest

Jimmy Jam & Terry Lewis

Early Influence Award

Harry Belafonte

Elizabeth Cotten

Ahmet Ertegun Award

Allen Grubman

Jimmy Iovine

Sylvia Robinson