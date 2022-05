Top Gun Maverick: le prime reazioni alla pellicola con Tom Cruise parlano di “Miglior film dell’anno”. Guarda il video

L’attesa sta per finire: il sequel di Top Gun arriverà nelle sale il prossimo 25 maggio (in Italia), ma qualche fortunato ha già avuto la possibilità di vederlo, grazie all’inaspettata proiezione al CinemaCon di Las Vegas.

Top Gun: Maverick avrebbe dovuto avere la prima proiezione al Cannes Film Festival, invece la sorpresa è arrivata lo scorso 28 aprile quando, alla famosa convention dedicata alla settimana arte, i presenti hanno potuto godere dell'inaspettata prima visione assoluta.

Il protagonista è, ovviamente, ancora Pete "Maverick" Mitchell, interpretato da Tom Cruise, incaricato questa volta di formare un gruppo di giovani diplomati Top Gun.

Le reazioni di chi ha visto il film sono state più che positive. I commenti sui social e le recensioni che, da subito, sono state diffuse parlano di “film migliore dell’anno” e di un “blockbuster perfetto”.

TOP GUN: MAVERICK is the perfect blockbuster. Not only did it feature dazzling aerial combat sequences, but I actually cried, it’s that emotional. And call me crazy, but I humbly predict that it WILL land a Best Picture nod next year. It’s not just THAT good, it’s VERY good.

Qualcuno si spinge ancora più in là, affermando: “Migliore del primo, sotto ogni punto di vista”. “Top Gun: Maverick è un'esperienza cinematografica profonda ed è senza dubbio il miglior film dell'anno – scrive un altro entusiasta spettatore – Per quanto bello pensi che possa essere, è ancora meglio”.

Top Gun Maverick is going to completely blow away fans of the original and may even make some new ones along the way. Truthfully, even though the plot is very dependent on that of the original, I found the film to be better than the original in almost every way. #TopGunMaverick pic.twitter.com/t7P4VLxMeU