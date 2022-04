Iggy Pop in un brano metal con il progetto ONI insieme a Randy Blythe dei Lamb Of God. Ascolta qui Secrets

Iggy Pop, a sorpresa, ha collaborato assieme al progetto progressive metalcore canadese chiamato ONI all'interno del brano Secrets. L'Iguana del Rock, e nostro Rock Ambassador, ha prestato la sua voce e la sua immagine per la realizzazione della canzone che vede la partecipazione anche di Randy Blythe dei Lamb Of God. Secrets è il primo brano estratto dal secondo album del progetto canadese, Loathing Light, in uscita il prossimo 17 giugno.

"La voce di Iggy è così immediatamente riconoscibile, il suo stile è quello che stavamo cercando" ha raccontato Oni descrivendo il brano, "Mi ha chiesto che idea avevo riguardo al brano e alla sua parte, è stato semplicemente pazzesco e fantastico. Tutto ha funzionato così bene".

Randy Blythe dei Lamb Of God ha aggiunto: "È stato fantastico lavorare di nuovo con Jake [ONI] e, naturalmente, Mark Morton e Josh Wilbur, è sempre un bel momento. Ma essere su una canzone e girare un video con una delle mie più grandi influenze come frontman, il padrino del punk e leggenda vivente Iggy Pop? Completamente inestimabile”.

Ascolta qui Secrets e guarda il video: