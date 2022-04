The Cranberries: la vera storia di Salvation, l'inno di Dolores O'Riordan contro l'abuso di droghe

Il 30 aprile 1996 i Cranberries pubblicavano To the Faithful Departed, il loro terzo album in studio contenente una delle canzoni più potenti e impegnate mai scritte dalla band di Dolores O'Riordan: Salvation.

Questo brano vuole essere un monito e un inno contro l'abuso di droghe e la tossicodipendenza, cercando di soddisfare l'arduo compito di arrivare col suo messaggio ai cuori e alla testa dei giovani ragazzi e delle loro famiglie.

Per Dolores O'Riordan, che scrisse e pubblicò coi Cranberries il brano l'8 aprile 1996, la tossicodipendenza è una sorta di malattia che "contagia" solo le persone sensibili con insicurezza emotiva. All'interno del testo la cantautrice irlandese vuole esprimere due messaggi: uno per i giovani tossicodipendenti che dovrebbero distinguere la soddisfazione illusoria e istantanea che le droghe offrono dalla vera felicità e decidere liberamente e da soli di affrontare il problema. L'altro è per i loro genitori affinché possano affrontare il problema dei loro figli, come se i loro ragazzi fossero responsabili della loro "malattia", invece che avvicinarsi a loro e sostenerli psicologicamente.

Lo stesso ritmo della canzone, così vario, vuole suggerire gli stati d'animo provati durante l'utilizzo delle droghe: un breve e potente nel ritornello che si esaurisce in un istante (la canzone è molto breve).

La stessa provenienza della band da una terra cristiana come l'Irlanda rende il titolo del brano Salvation ancora più efficace, una sorta di preghiera a Dio per la salvezza dalla follia della droga.