Sergio Leone, come la musica de "Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo" cambiò per sempre la carriera dei Metallica

Il lungo legame dei Metallica con la musica di Ennio Morricone è stato descritto dal frontman James Hetfield dopo aver registrato la cover di "The Ecstasy of Gold" per l'album tributo We All Love Ennio Morricone. Parlando dell'ispirazione nata dal film "Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo" del leggendario Sergio Leone, in particolare da parte di Clint Eastwood, Hetfield ha così descritto il suo legame con quell'immaginario cinematografico:

"Non ricordo la prima volta che l'ho visto. Sono diventato fan di Clint Eastwood all'inizio della mia vita. Eastwood è sempre stato uno dei primi mentori sullo schermo che volevo imitare. In realtà mi sono identificato con ogni persona all'interno di quel film. Senza diventare troppo profondi nei ragionamenti credo che ognuno di noi possa identificarsi in uno di quei personaggi".

Parlando in particolare del brano "The Ecstasy of Gold", Hetfield ha raccontato i motivi per cui la band lo abbia scelto come introduzione ai loro concerti: "Il nostro primo manager ascoltò il brano introduttivo dei nostri concerti e pensò che fosse terribile, suggerì lui The Ecstasy Of Gold in sostituzione".

Il giorno della scomparsa dell'autore di quel tema, il Maestro Ennio Morricone, il frontman dei Metallica spiegò così il modo in cui la band fece suo il brano, rendendolo parte fondamentale dei concerti:

"Il giorno in cui abbiamo suonato per la prima volta "The Ecstasy of Gold" come nuova introduzione ai nostri concerti nel 1983 fu davvero una magia! Da allora è diventato parte delle nostre vene, del nostro respiro profondo, dei nostri pugni, delle nostre preghiere e dei nostri rituali prima di ogni concerto. Ho cantato quella melodia migliaia di volte per scaldarmi la gola prima di salire sul palco".