Oasis, l'ex chitarrista Bonehead ha il cancro: non andrà in tour con Liam Gallagher

L'ex chitarrista degli Oasis, e attuale membro della band di Liam Gallagher Paul "Bonehead" Arthurs, ha annunciato la sospensione temporanea dell'attività live per curarsi dal cancro. Nella giornata di ieri Bonehead ha reso noto che gli è stato diagnosticato un cancro alle tonsille e dovrà saltare alcuni prossimi concerti in programma con Liam.

"Voglio solo farvi sapere che dovrò prendermi una pausa per un po' dall'attività live" ha scritto il chitarrista su Twitter, "Mi è stato diagnosticato un cancro alle tonsille, ma la buona notizia è che è curabile e presto inizierò un ciclo di trattamento".

Paul Arthurs ha aggiunto i fan aggiornati sulle sue condizioni, ma che si sente "distrutto" per non avere la possibilità di andare in tour con Liam: "Buona estate e godetevi i concerti, ci vediamo presto"

Non è mancato l'immediato augurio da parte di Liam Gallagher:

"Voglio inviare TANTO amore all'unico Bonehead e alla sua famiglia augurandoti una pronta guarigione, stiamo tutti pensando a te [...] Tornerai sul palco prima di quanto tu possa credere"

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x