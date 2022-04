Liam Gallagher, pubblicato il nuovo singolo Better Days. Ascoltalo qui e guarda il video registrato sui tetti di Manchester

Liam Gallagher ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo 'Better Days' che anticipa l'uscita del suo terzo album di inediti C'mon You Know prevista per il prossimo 27 maggio.

I ritmi, in pieno stile anni '90, aggiungono propulsione al brano che suona già "un classico". 'Better Days' è un brano estivo, come dichiarato dallo stesso rocker di Manchester, che i fan potranno apprezzare ancora di più quando Liam sarà in tour nei prossimi mesi.

“Better days” è stata scritta da Liam con i suoi collaboratori di lunga data, il vincitore di Grammy Andrew Wyatt e Michael Tighe.

Andrew Wyatt ha prodotto il brano con Greg Kurstin (Adele, Sir Paul McCartney). Come feat alla chitarra c’è Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs.