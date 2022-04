Metallica, le band dei figli di Robert Trujillo e di James Hetfield andranno in tour insieme

I figli di Robert Trujillo e di James Hetfield dei Metallica andranno in tour insieme. O meglio le loro rispettive band hanno annunciato un tour congiunto tra maggio e giugno. Gli OTTTO di Tye Trujillo e i Bastardane di Castor Hetfield saranno in concerto in alcune città della costa occidentale degli Stati Uniti a fine primavera. Gli OTTTO vedono Tye Trujillo come bassista e i Bastardane Castor Hetfield come batterista.

Il tour congiunto prenderà il via a BottleRock festival nella Napa Valley il 27 prossimo maggio, a cui seguiranno 6 concerti da co-headliner in per tutta la California.

Tye Trujillo, che ora ha 17 anni, è già un bassista acclamato: durante la sua breve ma interessante carriera ha condiviso il palco con artisti del calibro di Korn e Suicidal Tendencies.

Gli OTTTO hanno pubblicato il loro album di debutto omonimo nel 2020, mentre i Bastardane hanno pubblicato il loro primo LP "Is This Rage?" all'inizio del mese scorso.