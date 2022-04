I Queen potrebbero esibirsi al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta con Adam Lambert

I Queen, insieme ad Adam Lambert, torneranno finalmente in tour nel Regno Unito e in Europa quest'estate in una serie di concerti che coincidono proprio con le celebrazioni del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. In un'intervista esclusiva con il giornale britannico Express.co.uk, Brian May ha confessato che lui, Roger Taylor e Adam Lambert hanno parlato della possibilità di una partecipazione al Platinum Party previsto a Buckingham Palace il prossimo giugno.

Secondo il leggendario chitarrista sarà "qualcosa di molto speciale" dopo la sua interpretazione di God Save The Queen sul tetto di Buckingham Palace di 20 anni fa.

La dichiarazione riguardo all'esibizione dei Queen al Giubileo della Regina è arrivata a seguito dell'intervista rilasciata per promuovere la riedizione di Another World, il disco scritto durante un periodo definito dal chitarrista come "turbolento" dopo la morte di Freddie Mercury e il ritiro di John Deacon.