Judas Priest, Rob Halford dà il nome a una cucciolata di gattini: c'è anche Taylor in ricordo del batterista dei Foo Fighters

Una cucciolata di gattini di Los Angeles è stata “battezzata” nel nome del rock da Rob Halford, frontman dei Judas Priest.

Il cantante, infatti, è stato invitato da Kitten Rescue a trovare un nome per ciascuno dei gattini della loro ultima cucciolata. Kitten Rescue è un’organizzazione no-profit, gestita da volontari, che opera a Los Angeles per salvaguardare i gatti randagi e trovare per loro una casa. Per sensibilizzare la popolazione – anche quella più rock! – sull’argomento, i volontari hanno pensato bene di incaricare il frontman dei Judas Priest con questo importante compito.

I nomi scelti sono tutti, ovviamente, attinenti al mondo del metal e del rock. C’è Taylor, un maschio bianco e arancione, chiamato così in onore di Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters. C’è poi Turbo, una femmina del tipo calico, che deve il suo nuovo nome alla canzone del 1986 Turbo Lover dei Judas. Non manca Angel, una femmina dal pelo chiaro, chiamata come un brano della band, tratto dall'album del 2005 Angel Of Retribution. Starbreaker, o Star in breve, è un maschio bianco e nero e prende il nome dalla canzone dell'album Sin After Sin, del 1977, e poi Rocker, un maschio arancione, che si chiama così grazie alla canzone I'm A Rocker dall'album del 1988 Ram It Down. Infine, la piccola Mama Rose prende il nome da Last Rose Of Summer, un'altra canzone di Sin After Sin.

Tutti i cuccioli battezzati da Halford risiedono attualmente nel centro di Kitten Rescue a Los Angeles, ma presto saranno disponibili per l'adozione.

L’organizzazione metterà inoltre all'asta la collezione personale di Halford di magliette con gatti, tutte autografe. Tutti i proventi andranno ovviamente a favore della gestione degli animali del centro.

Halford, in realtà, non ha mai nascosto il suo amore per i gatti, e per le t-shirt ad essi dedicati. In un’intervista del 2020 con Cobas & Fire Podcast, la voce dei Priest aveva dichiarato: “Penso di avere un centinaio di magliette con i gatti, ad ora. […]. I gatti sono creature meravigliose. Penso che il motivo per cui ci piacciano, nella nostra comunità metal, sia perché sono fieramente indipendenti. Pensi di conoscere il tuo gatto, ma lui in realtà ti conosce meglio di te. E sono così carismatici e buttano giù le cose dallo scaffale e ti guardano come per dire: ‘Guarda cosa posso fare’. Li amo per questo, sono bellissime creature”.

I gattini rock di Kitten Rescue possono essere ammirati tramite le webcam dell’organizzazione.