Jack Nicholson, la storia del giorno in cui scoprì che sua sorella era in realtà sua madre

Jack Nicholson, è uno di quegli attori in cui il confine tra vita e arte si è dissolto, trasformando la sua stessa esistenza in una storia incredibile

Secondo una celebre definizione del critico cinematografico David Thomson: «Jack Nicholson è amato da tutti nonostante i disastri della sua vita privata, uno di quegli attori la cui vita sembra uscita dalla sceneggiatura di un suo stesso film. Una pietra miliare, uno che amiamo perché ci aiuta a vedere noi stessi».

Jack Nicholson è un’icona del cinema e della cultura americana e una delle star più amate di Hollywood, il simbolo degli antieroi, degli outsider e dei ribelli, l’ironico e sferzante castigatore delle convenzioni sociali e un irresistibile cattivo, con una carriera lunghissima dal successo con Easy Rider del 1969 a Chinatown, The Shining di Stanley Kubruck e The Departed di Martin Scorsese fino all’ultimo film recitato prima di ritirarsi, la commedia del 2010 Come lo Sai e tre premi Oscar vinti (solo 44 attori nella storia hanno raggiunto questo risultato) per Qualcuno Volò sul nido del Cuculo nel 1975, Voglia di Tenerezza nel 1983 e Qualcosa è cambiato nel 1997.

Jack Nicholson è nato a Neptune City nel New Jersey il 22 aprile del 1937. Sua madre era una ballerina appena diciassettenne, June Frances Nicholson, che nel 1936 ha sposato uno showman di origine italiana, Donald Rose (il cui vero nome era Donald Furcillo) ma secondo alcuni dei suoi biografi, il suo vero padre è il manager di June, Eddie King (un immigrato lituano di nome Edgar A.Kirschfeld).

Per continuare a lavorare come ballerina, lo June affida ai propri genitori e fa finta di essere sua sorella. Jack cresce nella zona di Spring Lake (la cosiddetta “riviera degli irlandesi” del New Jersey) dove la nonna Ethel May (che per lui è sua mamma) ha un salone di bellezza e frequenta la Manasquan High School prima di arrivare in California nel 1950 a 13 anni per visitare sua sorella Lorraine (che in realtà era sua zia).

Si ferma in California, lavora negli uffici della casa di produzione di cartoni animati Hanna & Barbera e recita con la compagnia Players Ring Theater prima di realizzare il suo sogno ed esordire come attore il 5 maggio 1955 nel telefilm western Tales of Wells Fargo e poi arrivare ad Hollywood nel 1958 con The Cry Baby Killer, il primo dei suoi 64 film. La sua carriera sembra riflettere la surrealtà di una situazione familiare atipica, senza un padre e con una madre che in realtà era sua nonna e due sorelle, June e Lorraine che erano sua madre e sua zia.

La sua storia viene scoperta da un’inchiesta del magazine Time nel 1974, quando sua nonna e sua madre erano già decedute. «E’ stato un evento drammatico ma non direi che sia stato traumatizzante per me. L’ho scoperto quando la mia personalità era già formata» ha detto Jack Nicholson quando viene informato da Time, «Sono rimasto impressionato dalla loro capacità di mantenere un segreto del genere per anni. Mi ha insegnato molto e mi ha chiarito tante cose. Per prima cosa, mi ha spinto ad essere molto grato a tutte loro per avermi cresciuto».