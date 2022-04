Slipknot, Corey Taylor ferma il concerto per far soccorrere un fan rimasto ferito. Guarda il video

Lo scorso 11 aprile, durante un concerto a Winnipeg, il frontman degli Slipknot Corey Taylor ha interrotto l'esibizione per consentire ai paramedici di prestare soccorso un fan rimasto ferito nel pit.

I soccorsi sono stati documentati in un video pubblicato in rete da un fan presente allo show. Le parole di Corey Taylor:

"Ok ragazzi. Assicuratevi di fare spazio. Indietreggiate tutti. fate spazio, fate spazio... Eccoci qui. Bene. Aspettate. fate tutti spazio. Indietreggiate tutti. Dai. Fate un po' di spazio. Non possono respirare se tutti lì sono intorno a loro"

Il frontman degli Slipknot ha poi esortato il pubblico a fare un applauso ai medici prima di riprendere il concerto:

"Ok. È stato portato fuori ragazzi. Fate un bell'applauso per i medici... Assicuriamoci che escano. C'è un percorso delineato proprio qui. Non appena saranno al sicuro ricominciamo questa fottuta cosa. Va bene? Va bene. Dovremmo farla al top? Va bene. Fatelo al top. Siete pronti!?"

Guarda il video: