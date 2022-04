Iron Maiden: quella volta che Bruce Dickinson decise di collaborare con Mr Bean. Scopri la storia

Bruce Dickinson, voce degli Iron Maiden, e Rowan Atkinson, vale a dire Mr Bean, hanno collaborato per una cover di Alice Cooper nel 1992.

Sembra assurdo ma è proprio così.

Dickinson arrivava da un decennio pieno di alti e bassi: dall’entrata nei Maiden nel 1981, in tempo per il successo globale di The Number of the Beast (1982), passando per i tour in giro per il mondo, alla quasi decisione di abbandonare la band – e la musica – attorno al 1985, all’epoca di Powerslave, a causa di un forte esaurimento. “Pensavo ci fossero altre cose, forse, che avrei potuto fare – raccontò il cantante – che mi avrebbero fatto guadagnare molto, molto meno denaro, ma che mi avrebbero dato lo stesso livello di soddisfazione, se non di più”.

Nel mezzo di questo percorso travagliato, che ha compreso anche il divorzio con la prima moglie Erica Barnett, Dickinson decise anche di cimentarsi con la commedia. All’interno della sua ricerca di successo e affermazione anche al di fuori dell’ambito Maiden, il frontman scrisse il romanzo The Adventures of Lord Iffy Boatrace, pubblicato nel 1990 e ispirato alle storie di Tom Sharpe. Il seguito uscì due anni dopo, con il titolo significativo The Missionary Position.

E, sempre nel 1992, arriva la collaborazione con Mr Bean. L’intento era nobile: raccogliere fondi per il Comic Relief, un'associazione inglese che aiuta i bambini indigenti. Dickinson registrò la cover di “(I Want to Be) Elected”, di Alice Cooper, e nel video di accompagnamento vediamo un inedito Mr Bean parlante – il personaggio non parla quasi mai, nei suoi sketch – che esorta tutti a votarlo, nel corso di una campagna elettorale in stile molto inglese. Nel frattempo, Dickinson si esibisce con la band The Smear Campaign – ovvero il suo progetto parallelo Taste, poi diventati Skin.

La traccia uscì anche in vinile: sul lato A sentiamo la versione con Atkinson, sul B quella con il solo Dickinson.

I fan non hanno mai realmente apprezzato questa collaborazione. Fortunatamente, il pezzo restò in classifica cinque settimane, così da riuscire a raccogliere una quantità consistente di fondi per il Comic Relief. Dopo di che, il suo percorso di fama fu discendente.