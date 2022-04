The Cure, ecco perché Robert Smith non riesce proprio a sopportare i Queen

Il mondo del rock britannico è fatto di opposti, e quindi anche di grandi rivalità. Nelle tante interpretazioni di uno stile e di un atteggiamento che è vissuto sempre in modo totale dalle grandi band, capita di avere artisti che inevitabilmente finiscono per scontrarsi. Robert Smith dei Cure è uno dei musicisti che ha diviso di più, adorato dai fan che si ritrovano nel sentimento dark di cui è simbolo e nel suo modo estremamente artistico, riservato e intenso di interpretare la figura del frontman di una delle band di maggior successo nella storia della musica inglese, e odiato da molti musicisti più o meno per gli stessi motivi.

Uno degli scontri più memorabili di Robert Smith è stato quello con Morrissey degli Smiths, che dopo averlo insultato per anni (definendolo per esempio “una vecchia bigotta” e “un piagnucolone”) si è addirittura scusato con lui , cosa che non ha mai fatto con nessuno, con queste parole: “Ho detto delle cose terribili su di lui 35 anni fa, ma non le pensavo davvero. E’ uno dei pochi rimpianti della mia vita.”

Da parte sua Robert Smith non è una persona che ama lo scontro verbale e ha minimizzato spesso quello che è successo con Morrissey (“Una piccola faida”) , ma in qualche occasione non ha mancato di mostrare la sua ironia. È quello che è successo nel 2003 quando il mondo del rock è stato travolto dal successo inaspettato di una band improbabile come i Darkness (molti pensavano che si trattasse di una band comica con gli Spinal Tap). Il loro primo album Permission to Land rimane un mese al primo posto in classifica in Inghilterra e un anno dopo la band di Justin Hawkins vince tre Brit Awards e viene chiamata come headliner del festival di Reading & Leeds. Intervistato dalla rivista Rolling Stones a proposito del ritorno del rock in classifica in Inghilterra, Robert Smith dice: “Non mi piacciono i Darkness, sono una parodia dei Queen. E i Queen non mi sono mai piaciuti, anzi ad essere onesto odio tutto quello che hanno fatto. Vedere tutto questo rifatto e riproposto in questo modo mi sembra assurdo.”