Metallica: a maggio aprirà in Svezia il museo dedicato alla memoria di Cliff Burton. Tutti i dettagli

Un museo dedicato al compianto bassista dei Metallica Cliff Burton aprirà in Svezia, a Ljungby, il prossimo 14 maggio 2022.

Il luogo del museo sorge non lontano da quello dell’incidente stradale in cui Burton perse tragicamente la vita, il 27 settembre 1986, dopo che il bus su cui viaggiava la band perse il controllo. Ai tempi, i Metallica erano in tour, con gli Anthrax, in Europa.

Già una decina di anni fa, il fan club ufficiale del gruppo decise di porre una pietra sul posto, per commemorare la perdita del bassista. Da allora, il luogo è diventato meta di pellegrinaggio per i fan dei Metallica.

Ora, per dedicare un pensiero a Burton e per sapere di più sulla sua vita e sulla sua musica, si potrà visitare anche il Cliff Burton Museum, che ha già un profilo Instagram ufficiale, dove è stata annunciata l’apertura: “Inaugurazione ufficiale del Museo Cliff Burton il 14 maggio, Laganland Lagan Svezia. Save the date, maggiori informazioni in arrivo. Speriamo di vedervi!”.

Secondo quanto riportato da Guitar World, il museo sarà arricchito da tantissimi memorabilia come foto, album, poster e biglietti. Inoltre, si potranno vedere le immagini scattate dal primo fotografo accorso sul luogo dell’incidente del 1986, Lennart Wennberg, per il quotidiano svedese Expressen, così come un video con i ricordi dei primi soccorritori.

Non mancherà un palco, che ricreerà quello dell'esibizione finale del bassista insieme ai Metallica, a Stoccolma. Verranno esposte copie del suo basso, così come la batteria di Lars Ulrich di quell’ultimo concerto, oltre a un poster con l'ultimo autografo di Burton.

Gli organizzatori del museo hanno dichiarato: "Vogliamo sopra ogni cosa onorare Cliff Burton, morto così tragicamente nel mezzo della sua carriera, e raccontare chi era come persona e come musicista. Il nostro secondo scopo principale è creare un luogo di incontro per tutti coloro che cercano il sito commemorativo nella piccola comunità di Dörarp. Vogliamo continuare l'ottimo lavoro che i fan hanno iniziato quando hanno iniziato a raccogliere fondi per realizzare la lapide di Cliff”.

Il Cliff Burton Museum è stato parzialmente finanziato dal governo svedese che ha assegnato 300.000 corone svedesi all'associazione culturale e turistica di Bergabygden.