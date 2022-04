Linkin Park, Deryck Whibley smentisce le voci del suo ingresso nella band: "Nessuno può sostituire Chester"

In occasione di un'intervista rilasciata al podcast online The Jasta Show, e riportata da Metal Sucks, il leader dei Sum 41 Deryck Whibley ha allontanato le voci che avrebbero accostato il suo nome ad un possibile ingresso nei Linkin Park al posto del compianto Chester Bennington.

Nell'estate 2018 in occasione del Reading and Leeds Festival i Sum 41, che ne 2017 condivisero parte del tour proprio con i Linkin Park, ospitarono sul palco Mike Shinoda per reinterpretare una bellissima (e fedele) versione di Faint, brano pubblicato dalla band statunitense nel 2002 all'interno dell'album Meteora.

Le parole del frontman dei Sum 41 durante l'intervista con Jamey Jasta:

"Penso che sia un compito impossibile. Credo che quelle siano scarpe impossibili da indossare. Non so se potranno mai fare qualcosa. Non ho idea di come sarà o chi potrebbe essere. È una cosa così impossibile che credo sia troppo strano anche solo 'pensarci per scherzo'.Non lo so. Non so come qualcuno possa riempire quelle scarpe. Penso che sarebbe dura".